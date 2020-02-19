Эксперты рассказали, какой будет мода на одежду и обувь в 2020 году

ЛОНДОН, 19 фев – РИА Новости, Мария Табак. Люди готовы платить большие деньги за "экологичные" предметы обуви и одежды, но одновременно рады сэкономить за счет обменов и проката, заявили РИА Новости участники выставки проходящей в эти дни Люди готовы платить большие деньги за "экологичные" предметы обуви и одежды, но одновременно рады сэкономить за счет обменов и проката, заявили РИА Новости участники выставки проходящей в эти дни Лондонской недели моды (London Fashion Week, LFW).

По словам Ши Хо, волонтера Lablaco – платформы для "свопов" одежды – идея обменов набирает в Лондоне все большие обороты.

"Люди носят какую-то вещь, потом не хотят уже носить, но при этом не хотят отдавать ее в благотворительный магазин. Вместо этого ты можешь сюда принести то, что ты не хочешь или тебе не нужно, и обменять на другую вещь. Можно ее также переделать, нашить на нее, например, кристаллы Swarovski", - рассказала Хо.

Каждая отдаваемая вещь оценивается, и вместо нее можно получить другую или даже несколько вещей.

"Например, чтобы получить это пальто, нужно принести что-то очень необычное, но у нас много вещей и из рядовых магазинов. В Лондоне в последний год свопы набирают популярность, потому что все сейчас говорят об этичной моде, борются с культом нового, сезонными коллекциями. Здесь организуют также временные центры для обмена, например, перед Новым годом: многие люди часто покупают очень красивые платья специально для праздника, а потом приносят их и меняют на другие, чтобы на следующий Новый год одеться по-новому", - пояснила Хо.

У каждой вещи Lablaco есть свой "паспорт", в котором указан производитель, все бывшие владельцы, а также прописан вклад нового владельца в дело защиты окружающей среды: к примеру, выменивая, а не покупая красное платье от Patrick McDowell, вы сэкономите 5 тысяч 200 литров воды и 28 килограммов выбросов углекислого газа.

По словам Ши, набирают популярность и секонд-хэнды, и прокат одежды.

"Вместо того, чтобы покупать сумку за тысячи фунтов, вы можете просто ее взять напрокат за пару сотен", - пояснила собеседница агентства.

Поиск новых материалов – одна из важнейших современных тенденций в мире моды, убеждены участники LFW.

Дизайнер обуви и основатель бренда, носящего ее имя, Хелен Керкум изготавливает новые кроссовки из старых.

"Я работаю с центром переработки здесь, в Лондоне. Я забираю у них старые кроссовки, которые они не могут переработать или перепродать, то есть самые худшие. Их я использую как материал", - рассказала она.

Стоимость получившейся обуви (которая совсем не выглядит новой) впечатляет, особенно учитывая, что новые кроссовки в магазине можно купить за несколько десятков фунтов.

"Я делаю два разных типа, все - на заказ специально для вас. Если это из материала, который у меня уже есть – то стоимость пары составит тысячу фунтов, а если вы хотите, чтобы я сделала новую пару из ваших старых кроссовок – то это будет уже 1 тысяча 295 фунтов стерлингов", - отметила она.

"Восприятие людьми того, что можно считать новым – сложная штука. Я стараюсь говорить о том, что важна носка, а не коллекционирование. Кроме того, обувь – это вещь глубоко персональная. Если речь идет о ваших старых кроссовках, у вас может быть, с ними связана масса воспоминаний, так что это нечто уникальное, часть вас", - пояснила она.

Фирма Stay Wild Swim изготавливает купальники из переработанного пластика, извлеченного из океана.

"Я думаю, модная индустрия сейчас гораздо больше думает об окружающей среде, пусть хотя бы потому, что это тренд. Задача – чтобы все люди покупали продукцию этичных брендов. Мы – приверженцы так называемой "медленной моды", то есть у нас нет понятия старых коллекций, которые никто не покупает. Мы делаем один купальник, продаем его, потом шьем купальники других цветов, но не привязываем это к сезону. Все зависит от того, сколько мы продаем", - пояснила представитель бренда Мария.