Число погибших от коронавируса в Китае превысило 2000 человек

ПЕКИН, 19 фев - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 74,1 тысячи человек, из них 2004 человека скончались, 14,3 тысячи излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.

Днем ранее сообщалось о 72,4 тысячи подтвержденных случаях заражения, из которых 1868 завершились летальным исходом, выздоровевших было 12 тысяч 552 человека.

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 74 тысячах 185 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 57 тысяч 805 человек (11 тысяч 977 человек находятся в тяжелом состоянии), 14 тысяч 376 человека выписаны из больниц и 2004 скончались", - говорится в сообщении госкомитета.

За прошедшие сутки в целом по стране были выявлены 1749 подтвержденных случаев заражения, зарегистрированы 136 летальных исходов (из них 132 - в провинции Хубэй), выписались 1824 выздоровевших пациента.

В настоящее время зарегистрированы еще 5248 случаев с подозрением на новый тип коронавируса, 135,8 тысячи человек, которые имели тесный контакт с больными, находятся под медицинским наблюдением.

Отдельно в Гонконге выявлены 62 случая заражения (из них один человек скончался, 4 выздоровели), в Макао нашли десять инфицированных (пять из них уже выписаны), на Тайване заразились 22 человека (из них один скончался и двое выздоровели).