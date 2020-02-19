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В Бразилии более 21 тысячи работников Petrobras участвуют в забастовке
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РИА Новости

В Бразилии более 21 тысячи работников Petrobras участвуют в забастовке

03:00 19.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВывеска на офисе компании Петробрас
Вывеска на офисе компании Петробрас
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Вывеска на офисе компании Петробрас. Архивное фото
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 фев - РИА Новости. Более 21 тысячи работников нефтяной промышленности из порядка 120 отделений бразильского энергогиганта Petrobras участвуют в забастовке, сообщает Федерация нефтяных работников страны (FUP).
По данным организации, забастовка продолжается уже 18 дней, несмотря на то, что Верховный суд Бразилии по трудовым спорам признал ее незаконной.
"Установка заключается в том, чтобы нефтяники продолжили забастовку и выполняли рекомендации профсоюзов в том, что касается попыток запугивания и осады руководителей Petrobras", - заявляется в пресс-релизе федерации.
17 февраля судья Верховного суда Бразилии по трудовым спорам Ивиш Гандра да Силва Мартинш Фильо (Ives Gandra da Silva Martins Filho) удовлетворил просьбу руководителей нефтегазовой компании Petrobras и признал забастовку незаконной, разрешив компании принять административные меры в виде сокращения заработной платы, дисциплинарных взысканий и увольнений.
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При этом данное решение не запрещает проведение забастовки как таковой, однако подчеркивает, что она не может оставаться без изменений, так как ранее Верховный федеральный суд постановил, что во время проведения протестных акций 90% сотрудников компании должны продолжать работать.
Работники нефтяной промышленности протестуют против политики компании Petrobras, проводимой в интересах концессий и приватизации, против продажи активов, имеющих стратегическое значение, и таких решений, как уделять приоритетное внимание добычи нефти, а не производству нефтепродуктов. Еще одной целью федерации является сохранение рабочих мест, поскольку, по ее данным, в период с 2013 по 2018 годы произошло более 270 тысяч увольнений, что значительно превысило сокращение рабочих мест в других нефтяных компаниях за данный промежуток времени.
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