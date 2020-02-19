Экс-дипломат предупредил об опасности борьбы Киева с советским прошлым

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Бывший первый заместитель главы Бывший первый заместитель главы МИД Украины Александр Чалый заявил в эфире Ukrlife.tv , что страна в своих нынешних границах — продукт советской истории, а борьба с советским наследием может лишить Киев прав на значительную часть территории.

"Мы должны понимать, что легитимность нашей территории 1991 года очень связана с советской историей, с памятниками, которые были поставлены. Например, памятники советским воинам на Западной Украине — это маркеры нашей легитимности на эти территории", — отметил Чалый.

При этом экс-дипломат выразил возмущение тем, что бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий "бездумно" осудил пакт Молотова — Риббентропа. "Вся западная граница Украины, начиная от Черного моря и кончая Белоруссией, — это пакт Молотова — Риббентропа", — напомнил он.

Чалый назвал парадоксальным тот факт, что Киев "так легко" пошел на подобный шаг, потому что это "разрушает монументальные элементы легитимности на те или иные территории".

Экс-дипломат добавил, что украинские власти решились на аналогичный поступок, денонсировав Договор о дружбе с Россией. "Разрушить легко, а это был единственный договор между нами и Россией, по которому Севастополь признавался россиянами частью Украины. Потому что в указе (о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР. — Прим. ред.) 1954 года речь о Севастополе не идет. То есть мы рушим своими руками многие вещи, вообще не задумываясь о последствиях", — заключил Чалый.