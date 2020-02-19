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Экс-дипломат предупредил об опасности борьбы Киева с советским прошлым
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РИА Новости

Экс-дипломат предупредил об опасности борьбы Киева с советским прошлым

02:48 19.02.2020 (обновлено: 11:11 19.02.2020)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкМонумент "Родина-мать" в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве
© Sputnik
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Монумент "Родина-мать" в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Бывший первый заместитель главы МИД Украины Александр Чалый заявил в эфире Ukrlife.tv, что страна в своих нынешних границах — продукт советской истории, а борьба с советским наследием может лишить Киев прав на значительную часть территории.
"Мы должны понимать, что легитимность нашей территории 1991 года очень связана с советской историей, с памятниками, которые были поставлены. Например, памятники советским воинам на Западной Украине — это маркеры нашей легитимности на эти территории", — отметил Чалый.
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При этом экс-дипломат выразил возмущение тем, что бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий "бездумно" осудил пакт Молотова — Риббентропа. "Вся западная граница Украины, начиная от Черного моря и кончая Белоруссией, — это пакт Молотова — Риббентропа", — напомнил он.
Чалый назвал парадоксальным тот факт, что Киев "так легко" пошел на подобный шаг, потому что это "разрушает монументальные элементы легитимности на те или иные территории".
Экс-дипломат добавил, что украинские власти решились на аналогичный поступок, денонсировав Договор о дружбе с Россией. "Разрушить легко, а это был единственный договор между нами и Россией, по которому Севастополь признавался россиянами частью Украины. Потому что в указе (о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР. — Прим. ред.) 1954 года речь о Севастополе не идет. То есть мы рушим своими руками многие вещи, вообще не задумываясь о последствиях", — заключил Чалый.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. Киев по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Александр ЧалыйМИД УкраиныРеспублика КрымСевастопольРоссияСССРУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Как в отставку уйдут, так сразу такие умные становятся. А чего ж молчал, когда зам.министра был?
19 февраля, 07:08
Серый Wolf
1200000
А действительно😳🤔Можно предъявить...Тогда все «достижения» и полученные «дары» от СССР можно смело в правовом поле отбирать...А то ишь ты заигрались
19 февраля, 06:33
Иван Неважно
1000000
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