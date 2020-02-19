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В "Роснефти" прокомментировали санкции США против своей "дочки"
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РИА Новости

В "Роснефти" прокомментировали санкции США против своей "дочки"

02:24 19.02.2020 (обновлено: 03:36 19.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтенд компании "Роснефть"
Стенд компании Роснефть
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Стенд компании "Роснефть". Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. "Роснефть" назвала санкции США, введенные против трейдинговой "дочки" компании Rosneft Trading SA из-за ее деятельности в Венесуэле, "незаконными, необоснованными", а также "актом правового произвола".
В компании уточнили, что "Роснефть" реализует проекты на территории Венесуэлы в строгом соответствии с нормами международного и национального законодательства.
"Деятельность "Роснефти" в Венесуэле исключительно коммерческая, направлена на возврат сделанных инвестиций, не преследует политические цели", - сказано в заявлении компании, опубликованном на официальном сайте.
В компании напомнили, что "Роснефть" начала вкладывать инвестиции в венесуэльскую экономику задолго до того, как против Каракаса ввели санкции. Сейчас компания занимается в Венесуэле реализацией проектов по контрактам, заключенным до введения ограничений. Эта деятельность "направлена на обеспечение возврата ранее сделанных инвестиций и реализацию долгосрочных коммерческих интересов", подчеркнули в "Роснефти".
Владимир Джабаров
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Варианты юридической защиты

"Роснефть" после изучения опубликованных документов Минфина США по санкциям к ее трейдинговой "дочке" Rosneft Trading SA рассмотрит варианты юридической защиты, говорится в заявлении компании.
"После изучения опубликованных документов компания рассмотрит варианты юридической защиты", - заявила "Роснефть".

Подрыв свободы мировой торговли

Санкционная политика США все сильнее подрывает свободу мировой торговли, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России в связи с санкциями против Rosneft Trading SA.
При этом в ведомстве подчеркнули, что за санкциями США стоит желание создать преимущества для американских компаний.
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, в свою очередь, заявил, что Россия продолжит поддерживать Венесуэлу несмотря на санкции США, Вашингтон в очередной раз проявил экономическое хамство.
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Реакция Венесуэлы

Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA осудила санкции США против компании Rosneft Trading, назвав их инструментом против конкурентоспособных игроков с целью захвата контроля над нефтяным рынком.
Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо, в свою очередь, заявил, что желает участия российской компании "Роснефть" в "освобождении" страны и рассчитывает на иностранные инвестиции в нефтяной отрасли.
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Американские санкции

Минфин США ранее ввел санкции против структуры "Роснефти" — швейцарской компании Rosneft Trading. Поводом послужила ее деятельность в нефтяном секторе Венесуэлы. Активы компании в юрисдикции Соединенных Штатов должны заблокировать, а американским гражданам отныне нельзя вести с ней бизнес.
Помимо этого ограничения могут коснуться компаний из Европы и Азии, которые сотрудничают с Rosneft Trading. В Минфине США отметили, что у физических и юридических лиц не из Соединенных Штатов есть время до 20 мая для сворачивания дел с "дочкой" "Роснефти".
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РоснефтьВенесуэлаСШАЭкономика
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