В "Роснефти" прокомментировали санкции США против своей "дочки"

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. "Роснефть" назвала санкции США , введенные против трейдинговой "дочки" компании Rosneft Trading SA из-за ее деятельности в Венесуэле , "незаконными, необоснованными", а также "актом правового произвола".

В компании уточнили, что "Роснефть" реализует проекты на территории Венесуэлы в строгом соответствии с нормами международного и национального законодательства.

"Деятельность "Роснефти" в Венесуэле исключительно коммерческая, направлена на возврат сделанных инвестиций, не преследует политические цели", - сказано в заявлении компании, опубликованном на официальном сайте.

В компании напомнили, что "Роснефть" начала вкладывать инвестиции в венесуэльскую экономику задолго до того, как против Каракаса ввели санкции. Сейчас компания занимается в Венесуэле реализацией проектов по контрактам, заключенным до введения ограничений. Эта деятельность "направлена на обеспечение возврата ранее сделанных инвестиций и реализацию долгосрочных коммерческих интересов", подчеркнули в "Роснефти".

Варианты юридической защиты

"Роснефть" после изучения опубликованных документов Минфина США по санкциям к ее трейдинговой "дочке" Rosneft Trading SA рассмотрит варианты юридической защиты, говорится в заявлении компании.

"После изучения опубликованных документов компания рассмотрит варианты юридической защиты", - заявила "Роснефть".

Подрыв свободы мировой торговли

Санкционная политика США все сильнее подрывает свободу мировой торговли, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России в связи с санкциями против Rosneft Trading SA.

При этом в ведомстве подчеркнули, что за санкциями США стоит желание создать преимущества для американских компаний.

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, в свою очередь, заявил, что Россия продолжит поддерживать Венесуэлу несмотря на санкции США, Вашингтон в очередной раз проявил экономическое хамство.

Реакция Венесуэлы

Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA осудила санкции США против компании Rosneft Trading, назвав их инструментом против конкурентоспособных игроков с целью захвата контроля над нефтяным рынком.

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо, в свою очередь, заявил, что желает участия российской компании "Роснефть" в "освобождении" страны и рассчитывает на иностранные инвестиции в нефтяной отрасли.

Американские санкции

Минфин США ранее ввел санкции против структуры "Роснефти" — швейцарской компании Rosneft Trading. Поводом послужила ее деятельность в нефтяном секторе Венесуэлы. Активы компании в юрисдикции Соединенных Штатов должны заблокировать, а американским гражданам отныне нельзя вести с ней бизнес.