Число жертв ДТП в Калмыкии выросло до шести человек

Авария произошла в ночь на среду на автодороге Р-22 в селе Троицкое. По данным республиканского МВД, столкнулись Lada Granta и Datsun on-Do, выезжавший со второстепенной дороги. На месте погибли пять человек, еще один был госпитализирован.