Число жертв ДТП в Калмыкии выросло до шести человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Пострадавший при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Калмыкии скончался в больнице; таким образом, число погибших в ДТП выросло до шести, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по республике.
Авария произошла в ночь на среду на автодороге Р-22 в селе Троицкое. По данным республиканского МВД, столкнулись Lada Granta и Datsun on-Do, выезжавший со второстепенной дороги. На месте погибли пять человек, еще один был госпитализирован.
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