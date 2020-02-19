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Отец Ассанжа предрек ему смерть в тюрьме в случае экстрадиции в США
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РИА Новости

Отец Ассанжа предрек ему смерть в тюрьме в случае экстрадиции в США

02:18 19.02.2020
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкПлакат в руках активиста во время акции в поддержку Джулиана Ассанжа
Плакат в руках активиста во время акции в поддержку Джулиана Ассанжа
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Плакат в руках активиста во время акции в поддержку Джулиана Ассанжа. Архивное фото
ЛОНДОН, 19 фев - РИА Новости. Отец основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон в беседе с РИА Новости выразил уверенность в том, что его сын умрет в тюрьме, если его экстрадируют в Соединенные Штаты, однако отметил растущую поддержку Ассанжа на Западе.
В среду Вестминстерский магистратский суд проведет очередные слушания по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
"Нет никаких сомнений, что он (Ассанж - ред.) умрет в тюрьме, если его отправят в США", - сказал Шиптон.
Во вторник два члена австралийского парламента - Джордж Кристенсен от правящей Либеральной партии и независимый депутат Эндрю Уилки - посетили Ассанжа и призвали Великобританию заблокировать возможную экстрадицию основателя Wikileaks в США. По словам Шиптона, это стало примером растущей поддержки Ассанжа.
По словам отца Ассанжа, на Западе происходят глобальные изменения в пользу поддержки его сына, и визит членов австралийского парламента служит тому примером.
"Двадцать четвертого февраля вы увидите попытку сотрудников прессы и журналистов со всего мира донести до общественности правду о том, что в течение последних 10 лет происходило в рамках преследования Джулиана", - отметил отец основателя Wikileaks.
Плакаты у магистратского суда лондонского района Вестминстер, где проходит акция против экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа
Вчера, 14:34
Адвокат прокомментировала возможность выхода Ассанжа под залог
При этом Шиптон выразил мнение, что в связи с ситуацией вокруг Ассанжа на Великобританию оказывается значительное давление. Пресс-секретарь Букингемского дворца Дженни Вайн ранее заявила, что королева Великобритании Елизавета II решила не вмешиваться в ситуацию с Ассанжем из-за своей аполитичности.
"Должно быть, давление (на Великобританию - ред.) сейчас сильное. Я заметил, что королева (Великобритании Елизавета II - ред.) сделала заявление о том, что это политическое дело. Это дает ответы на все вопросы. Если это политическое дело, то экстрадиции не будет", - считает Шиптон.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая прошлого года.
Власти США сообщили в конце мая, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома. В случае выдачи в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение.
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж у здания суда в Лондоне, Великобритания
Вчера, 14:09
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WikiLeaksДжулиан АссанжВеликобританияЭквадорСШАВ мире
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