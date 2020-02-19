Отец Ассанжа предрек ему смерть в тюрьме в случае экстрадиции в США

Плакат в руках активиста во время акции в поддержку Джулиана Ассанжа. Архивное фото

Плакат в руках активиста во время акции в поддержку Джулиана Ассанжа

ЛОНДОН, 19 фев - РИА Новости. Отец основателя Wikileaks Отец основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон в беседе с РИА Новости выразил уверенность в том, что его сын умрет в тюрьме, если его экстрадируют в Соединенные Штаты , однако отметил растущую поддержку Ассанжа на Западе.

В среду Вестминстерский магистратский суд проведет очередные слушания по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

"Нет никаких сомнений, что он (Ассанж - ред.) умрет в тюрьме, если его отправят в США", - сказал Шиптон.

Во вторник два члена австралийского парламента - Джордж Кристенсен от правящей Либеральной партии и независимый депутат Эндрю Уилки - посетили Ассанжа и призвали Великобританию заблокировать возможную экстрадицию основателя Wikileaks в США. По словам Шиптона, это стало примером растущей поддержки Ассанжа.

По словам отца Ассанжа, на Западе происходят глобальные изменения в пользу поддержки его сына, и визит членов австралийского парламента служит тому примером.

"Двадцать четвертого февраля вы увидите попытку сотрудников прессы и журналистов со всего мира донести до общественности правду о том, что в течение последних 10 лет происходило в рамках преследования Джулиана", - отметил отец основателя Wikileaks.

При этом Шиптон выразил мнение, что в связи с ситуацией вокруг Ассанжа на Великобританию оказывается значительное давление. Пресс-секретарь Букингемского дворца Дженни Вайн ранее заявила, что королева Великобритании Елизавета II решила не вмешиваться в ситуацию с Ассанжем из-за своей аполитичности.

"Должно быть, давление (на Великобританию - ред.) сейчас сильное. Я заметил, что королева (Великобритании Елизавета II - ред.) сделала заявление о том, что это политическое дело. Это дает ответы на все вопросы. Если это политическое дело, то экстрадиции не будет", - считает Шиптон.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая прошлого года.