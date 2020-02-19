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СМИ: суд отклонил иск Huawei к США
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РИА Новости

СМИ: суд отклонил иск Huawei к США

01:56 19.02.2020
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© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкЛоготип компании Huawei
Логотип компании Huawei
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
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Логотип компании Huawei. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Суд в США отклонил иск китайской компании Huawei к властям Соединенных Штатов, в котором она пыталась опротестовать законодательный запрет на работу с ней федеральных ведомств и их партнеров, сообщает в среду издание Politico.
Соответствующие положения содержались в законе о федеральном бюджете на 2019 финансовый год. Они касались также другого телекоммуникационного гиганта из КНР ZTE.
Представители Huawei указывали на то, что закон чрезмерно суров и избирателен, что нарушает конституционные права упомянутых в нем компаний.
Huawei с мая прошлого года находится в "черном списке" США, что перекрывает ей путь к покупке американских компонентов и технологий. Однако с тех пор США уже несколько раз предоставляли Huawei отсрочки по санкциям, разрешая приобретать товары американского производства для поддержания сетей и обновления программного обеспечения существующих телефонов. Последняя отсрочка была предоставлена 18 ноября 2019 года на 90 дней.
США обвиняют Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами и убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Китайская компания заявляет, что обвинения необоснованны, политически мотивированы и нарушают принципы рыночной конкуренции.
Председатель Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (в центре) на Мюнхенской конференции по безопасности
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01120147
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