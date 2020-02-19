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PDVSA осудила решение США ввести санкции против Rosneft Trading
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РИА Новости

PDVSA осудила решение США ввести санкции против Rosneft Trading

01:53 19.02.2020
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© AP PhotoНефтехранилище компании Petroleos de Venezuela
Нефтехранилище компании Petroleos de Venezuela
© AP Photo
Нефтехранилище компании Petroleos de Venezuela. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 19 фев - РИА Новости. Венесуэльская нефтегазовая компания PDVSA осудила санкции США в отношении дочерней компании "Роснефти" Rosneft Trading SA, назвав их попыткой американского правительства взять под контроль мировой рынок нефти.
"Политика односторонних санкций США направлена против компаний, конкурентоспособных на мировом рынке, таких как "Роснефть", чтобы влиять на цены, контролировать или устранять основных игроков и, как следствие, иметь контроль над мировым рынком нефти", - говорится в заявлении PDVSA.
"Роснефть", как отмечает PDVSA, ведет коммерческую деятельность и осуществляет инвестиции в Венесуэле на законных основаниях.
США во вторник внесли в список венесуэльских санкций швейцарскую Rosneft Trading SA - структуру " Роснефти " - и председателя ее совета директоров Дидье Касимиро. Касимиро также занимает пост вице-президента по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике "Роснефти", входит в состав ее правления.
США дают 90 дней своим союзникам, в частности в Европе, на то, чтобы разорвать отношения с Rosneft Trading. Ранее США обвиняли "Роснефть" и ее "дочки" в поставках венесуэльской нефти на внешние рынки.
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PDVSAРоснефтьСШАЭкономика
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