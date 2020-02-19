Число погибших от коронавируса в Хубэе выросло до 1921 человек

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Число жертв нового типа коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 1921 после того, как за сутки этот показатель вырос на 132 человека, выздоровели 9128 человек, сообщает региональный комитет здравоохранения.
Общее число зараженных за весь период превысило 61,6 тысяч человек.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.
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