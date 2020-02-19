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Кудрин рассказал, как Собчак продвигал демократию в России
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РИА Новости

Кудрин рассказал, как Собчак продвигал демократию в России

02:15 19.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГлава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Анатолий Собчак, первый мэр Санкт-Петербурга, был человеком, который продвигал демократию, в том числе способствовал отмене роли Коммунистической партии как монопольной политической власти, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
Собчак руководил Санкт-Петербургом (Ленинградом) с 1991 по 1996 год. Нынешний президент России Владимир Путин работал в его команде. В феврале 2000 года Собчак скончался в Светлогорске (Калининградская область) от острой сердечной недостаточности. В среду, 19 февраля, президент Путин примет участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 20-летию со дня смерти первого мэра города.
"Он был человек, который продвигал демократию в стране – а для меня это всегда было важным, это близко к моим целям, к моему мировоззрению. Я с большим интересом пришел в его команду, даже не предполагая, что возможна другая жизнь: мы хотели развивать демократические принципы, потому что на них опиралась тогда городская власть", - рассказал журналистам Кудрин.
Анатолий Собчак
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Кудрин рассказал, как Собчак справлялся с должностью мэра Петербурга
Он отметил, что "мы хотели, чтобы Санкт-Петербург соответствовал принципам рыночной экономики и в силу своего геополитического положения: на берегу моря, в развилке европейских транспортных коридоров, мы имели бы инвестиции, умели бы балансировать бюджет, и все-таки повышали бы уровень жизни наших граждан. Этот переходный период к рынку лег все-таки на него, и мы в значительной степени с этим справились".
"Как известно, Анатолий Александрович Собчак был членом Верховного Совета (высший орган государственной власти в СССР в 1938-1989 годах - ред.) и даже выполнял ряд задач внутри Верховного Совета, в том числе по расследованию известных ситуаций в конфликтных зонах, в том числе в Грузии, Азербайджане. Это был тяжелейший переходный период для страны, и Анатолий Александрович был на острие", - напомнил Кудрин.
"Из его известных заслуг - отмена роли партии как монопольной политической власти. Он для этого очень много сделал, и это как раз способствовало развитию демократии в стране", - считает глава СП, отвечавший в правительстве Собчака за финансовый блок.
Кудрин отметил, что Собчаку что-то в современной жизни могло бы не понравиться. "Некоторые элементы нашей сегодняшней жизни, может быть, в чем-то снижение демократических норм – он бы в чем-то не согласился", - полагает глава СП.
Анатолий Собчак
01:30
Собчак был очень самонадеянным, считает Кудрин
161111100
Обсудить 4
Алексей КудринАнатолий СобчакРоссияСанкт-ПетербургПолитика
Популярные комментарии
" Этот переходный период к рынку лег все-таки на него, и мы в значительной степени с этим справились". Отлично справились, разворовали и распродали всё достояние народа СССР.
19 февраля, 07:00
ЛКЛысый Кучерявый
1110000
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