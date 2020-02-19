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Словакия выделит ВОЗ 200 тысяч евро для борьбы с коронавирусом
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РИА Новости

Словакия выделит ВОЗ 200 тысяч евро для борьбы с коронавирусом

01:37 19.02.2020
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© REUTERS / China DailyМедицинские работники в защитных костюмах во временной больнице в городе Ухань
Медицинские работники в защитных костюмах во временной больнице в городе Ухань
© REUTERS / China Daily
ПРАГА, 19 фев – РИА Новости. Словакия выделит Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для борьбы с коронавирусом 200 тысяч евро, сообщила во вторник пресс-служба МИД республики.
"Постпред Словакии при женевском отделении ООН Юрай Подгорский подписал во вторник донорское соглашение между Словакией и ВОЗ о выделении гуманитарного взноса на бой против коронавируса (2019-uCov/COVID-19)", - говорится в сообщении.
"Таким образом, республика на основании решения правительства от 5 февраля внесет свой вклад в размере 200 тысяч евро для лечения, предупредительных мер и предотвращения перехода этого вируса в эпидемию в наиболее пострадавших от него регионах", - отмечает МИД.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае уже превысило 72,4 тысячи человек, скончались более 1,8 тысячи, излечились 12,5 тысячи. По данным ВОЗ, за пределами Китая в 25 странах выявлено свыше 800 случаев заражения COVID-2019, из них три – с летальным исходом.
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Распространение нового коронавирусаВОЗСловакияВ мире
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