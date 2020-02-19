Словакия выделит ВОЗ 200 тысяч евро для борьбы с коронавирусом

Медицинские работники в защитных костюмах во временной больнице в городе Ухань

ПРАГА, 19 фев – РИА Новости. Словакия выделит Словакия выделит Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для борьбы с коронавирусом 200 тысяч евро, сообщила во вторник пресс-служба МИД республики.

"Постпред Словакии при женевском отделении ООН Юрай Подгорский подписал во вторник донорское соглашение между Словакией и ВОЗ о выделении гуманитарного взноса на бой против коронавируса (2019-uCov/COVID-19)", - говорится в сообщении.

"Таким образом, республика на основании решения правительства от 5 февраля внесет свой вклад в размере 200 тысяч евро для лечения, предупредительных мер и предотвращения перехода этого вируса в эпидемию в наиболее пострадавших от него регионах", - отмечает МИД.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.