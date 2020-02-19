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Гражданам Китая временно ограничат въезд в Россию
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РИА Новости

Гражданам Китая временно ограничат въезд в Россию

01:37 19.02.2020 (обновлено: 10:18 19.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий АньковГраждане КНР во время прохождения пограничного контроля
Граждане КНР во время прохождения пограничного контроля
© РИА Новости / Виталий Аньков
Граждане КНР во время прохождения пограничного контроля. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Гражданам Китая, прибывающим для работы, учебы, туризма и частными целями, с полуночи четверга будет временно запрещен въезд в Россию.
Такое решение принял оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Ограничения не коснутся пассажиров, следующих из Китая в другие страны через российские аэропорты.
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Транспортное сообщение с Китаем

Россия ранее в феврале приостановила чартерное авиасообщение с Китаем и полностью прекратила железнодорожное, а также забрала своих граждан из провинции Хубэй, откуда началось распространение коронавируса. Всех эвакуированных поместили в медицинский центр под Тюменью на двухнедельный карантин.
Как сообщила 19 февраля директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова, карантин к настоящему времени закончился, люди начинают разъезжаться по домам.
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COVID-2019

Вспышка неизвестной пневмонии началась в конце 2019 года в Китае. По состоянию на 18 февраля 2020 года жертвами заболевания стали более 1,7 тысячи человек, свыше 71 тысячи заражены.
Большинство инфицированных находятся в Китае. Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в городе Ухань в конце декабря 2019 года. Помимо КНР, случаи заболевания выявлены более чем в 20 странах.
При этом китайские ученые нашли эффективный способ борьбы с коронавирусом. Для этого врачи переливают плазму крови от переболевших тем, кто находится в тяжелом состоянии.
Правительство города Тайчжоу ранее сообщило, что первое лекарство, которое потенциально может быть эффективным в борьбе с новым коронавирусом, запущено в производство в воскресенье в восточной китайской провинции Чжэцзян.
Как говорится в заявлении правительства в соцсети WeChat, речь идет о препарате, ранее известном как Favipiravir или Avigan.
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ОбществоРаспространение нового коронавирусаМихаил МишустинКитайРоссия
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