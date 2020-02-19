Гражданам Китая временно ограничат въезд в Россию

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Гражданам Гражданам Китая , прибывающим для работы, учебы, туризма и частными целями, с полуночи четверга будет временно запрещен въезд в Россию

Такое решение принял оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Ограничения не коснутся пассажиров, следующих из Китая в другие страны через российские аэропорты.

Транспортное сообщение с Китаем

Россия ранее в феврале приостановила чартерное авиасообщение с Китаем и полностью прекратила железнодорожное, а также забрала своих граждан из провинции Хубэй, откуда началось распространение коронавируса. Всех эвакуированных поместили в медицинский центр под Тюменью на двухнедельный карантин.

Как сообщила 19 февраля директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова, карантин к настоящему времени закончился, люди начинают разъезжаться по домам.

COVID-2019

Вспышка неизвестной пневмонии началась в конце 2019 года в Китае. По состоянию на 18 февраля 2020 года жертвами заболевания стали более 1,7 тысячи человек, свыше 71 тысячи заражены.

Большинство инфицированных находятся в Китае. Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в городе Ухань в конце декабря 2019 года. Помимо КНР, случаи заболевания выявлены более чем в 20 странах.

При этом китайские ученые нашли эффективный способ борьбы с коронавирусом. Для этого врачи переливают плазму крови от переболевших тем, кто находится в тяжелом состоянии.

Правительство города Тайчжоу ранее сообщило, что первое лекарство, которое потенциально может быть эффективным в борьбе с новым коронавирусом, запущено в производство в воскресенье в восточной китайской провинции Чжэцзян.