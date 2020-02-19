В Калмыкии пять человек погибли при ДТП на трассе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Пять человек погибли и один пострадал в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Пять человек погибли и один пострадал в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Калмыкии в ночь на среду, сообщил РИА Новости предварительные данные представитель ГУМЧС России по республике.

По его словам, в 00.25 мск среды через систему "112" поступило сообщение о том, что на автодороге Р22 в селе Троицкое произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

"В результате ДТП шесть человек пострадало, из них пять человек погибло, еще один доставлен в ЦРБ Целинного района в тяжелом состоянии", - сказал он.