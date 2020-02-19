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В Калмыкии пять человек погибли при ДТП на трассе
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РИА Новости

В Калмыкии пять человек погибли при ДТП на трассе

01:27 19.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Врач скорой медицинской помощи. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Пять человек погибли и один пострадал в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Калмыкии в ночь на среду, сообщил РИА Новости предварительные данные представитель ГУМЧС России по республике.
По его словам, в 00.25 мск среды через систему "112" поступило сообщение о том, что на автодороге Р22 в селе Троицкое произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.
"В результате ДТП шесть человек пострадало, из них пять человек погибло, еще один доставлен в ЦРБ Целинного района в тяжелом состоянии", - сказал он.
По словам представителя ГУМВД России по Калмыкии Андрея Басхаева, на трассе столкнулись Lada Granta и Datsun on-Do. "По предварительной информации, автомобиль Datsun, выезжавший со второстепенной дороги, не пропустил Lada, которая ехала по главной дороге", - сказал он.
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
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Республика КалмыкияПроисшествия
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