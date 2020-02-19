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2020-02-19T09:08+0300
https://ria.ru/20200219/1564947292.html
Фигурант дела о геноциде в Ейске просит не депортировать его из Канады
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РИА Новости

Фигурант дела о геноциде в Ейске просит не депортировать его из Канады

01:20 19.02.2020 (обновлено: 09:08 19.02.2020)
65993
© Фото : Public DomainГельмут Оберлендер
Гельмут Оберлендер
© Фото : Public Domain
ВАШИНГТОН, 19 фев — РИА Новости. Гельмут Оберлендер, бывший переводчик зондеркоманды СС, устроившей массовое убийство детдомовцев в Ейске в 1942 году, попросил не депортировать его из Канады, сообщила РИА Новости представитель Комиссии по иммиграции и беженцам страны (IRB) Анна Пейп.
Ранее адвокат Оберлендера Рон Поултон рассказал РИА Новости, что канадские власти начали процесс депортации его 96-летнего подзащитного.
По словам Пейп, канадское пограничное агентство передало дело Оберлендера в иммиграционный отдел IRB. "Однако слушания о рассмотрении по существу еще не назначены", — уточнила собеседница агентства. Сейчас иммиграционная служба ожидает от адвоката Оберлендера дополнительные документы, которые необходимо подать не позднее 28 февраля.

"Если дело не будет закрыто, оно перейдет на слушания по существу, чтобы определить, обоснованны ли обвинения против господина Оберлендера и должно ли быть выпущено распоряжение о депортации", — уточнила представитель IRB.

Она не сказала, сколько времени может занять рассмотрение, но отметила, что в данном деле уже есть просьба об отсрочке.
Здание посольства России в Канаде
15 февраля, 05:15
В посольстве России в Канаде прокомментировали дело о геноциде в Ейске
На прошлой неделе стало известно, что Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Оберлендера. По данным следствия, он служил переводчиком в зондеркоманде СС-10 "а". Это подразделение под командованием доктора Курта Кристмана действовало на Кубани в 1942-1943 годах. На вооружении у зондеркоманды были мобильные газовые камеры, она была причастна не только к убийству детей в Ейске, но и к другим преступлениям.
В начале октября 1942-го нацисты вывезли из детского дома и казнили 214 сирот. По данным экспертов, занимавшихся расследованием, детей либо закопали живьем, либо они погибли в кузовах грузовиков от отравления выхлопными газами.
Осенью прошлого года РИА Новости опубликовало материалы об этом убийстве в рамках проекта "Без срока давности". После этого СК возбудил уголовное дело о геноциде.
Здание ейского детского дома, воспитанников которого казнили эсэсовцы 9 октября 1942 года
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Каратели СС, убившие детей в Ейске, могут стоять за другими расправами
931541056327
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Гельмут ОберлендерКанадаЕйскВ мире
Популярные комментарии
В данном случае возраст не должен быть смягчающим обстоятельством !
19 февраля, 04:36
k.oleg.a70
13610011
Ну в Канаде демократия и она конечно не будет покрывать военного преступника!
19 февраля, 02:54
nn.raevskiy
247514510
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