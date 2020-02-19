Суркова освободили от должности помощника Путина

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности помощника президента. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы государства.
Документ вступил в силу со дня его подписания.
"Освободить Суркова Владислава Юрьевича от должности помощника президента Российской Федерации", — говорится в указе. При этом отсутствует приписка об увольнении в связи с переходом на другую работу, которая обычно означает новый пост в какой-либо госструктуре.
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"Смена курса на украинском направлении"
Ранее об отставке Суркова сообщал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. По его словам, это решение связано "со сменой курса на украинском направлении".
Однако в Кремле опровергли слова политолога.
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Главный по вопросам Украины
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее заявил, что изменений в позиции Москвы по Украине нет, стратегия России никогда не зиждилась на противостоянии с Киевом. Журналисты спросили у Пескова, кто сейчас в администрации президента занимается вопросами Украины, также его попросили прокомментировать утверждение о том, что в Кремле изменился курс в отношении Киева.
Песков отметил, что главным по вопросам Украины можно считать Дмитрия Козака, который стал заместителем руководителя администрации президента.
По словам Пескова, Козак в новой должности будет заниматься украинскими делами и вопросами интеграции России с другими странами.
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Десятка влиятельных политических советников
В декабре прошлого года стало известно, что занимавший тогда пост помощника президента России Владислав Сурков попал в десятку влиятельных политических советников на 2020 год по версии британской Guardian.
Обозреватель издания пояснил, что влияние Суркова "распространяется" не только на входящие в его компетенцию вопросы, связанные с урегулированием конфликта на Украине, но и "гораздо дальше".
Подчеркивается, что именно Сурков ввел в обиход понятие "суверенной демократии". К заслугам Суркова издание относит и роль в создании молодежного движения "Наши".
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"Может, творчеством займется"
Владислав Сурков после освобождения от должности помощника президента России может уйти в творчество, считает глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.
"Думаю, что человек с его способностями будет, что называется, нарасхват, особенно в бизнесе. К тому же он еще человек творческий, может, творчеством займется", - сказал Калашников РИА Новости, добавив, что знает Суркова как очень талантливого и разностороннего человека.
Глава думского комитета, комментируя работу Суркова, отметил его вклад в создание минских соглашений.
Биография Владислава Суркова
Владислав Юрьевич Сурков родился 21 сентября 1964 года в селе Солнцево Липецкой области.
Окончил Международный университет. Магистр экономических наук.
В середине 1980-х годов – начале 1990-х годов руководил рядом организаций и предприятий негосударственных форм собственности.
В 1999 году стал помощником руководителя администрации президента.
С 20 сентября 2013 года Владислав Сурков занимал пост помощника президента.
Он курировал отношения с Абхазией и Южной Осетией, а в последние годы занимался также вопросами, связанными с урегулированием ситуации на Украине. Участвовал на экспертном уровне в работе "нормандского формата" (Россия, Франция, Германия, Украина).