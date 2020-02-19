Суркова освободили от должности помощника Путина

Документ вступил в силу со дня его подписания.

"Освободить Суркова Владислава Юрьевича от должности помощника президента Российской Федерации", — говорится в указе. При этом отсутствует приписка об увольнении в связи с переходом на другую работу, которая обычно означает новый пост в какой-либо госструктуре.

"Смена курса на украинском направлении"

Ранее об отставке Суркова сообщал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. По его словам, это решение связано "со сменой курса на украинском направлении".

Однако в Кремле опровергли слова политолога.

Главный по вопросам Украины

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее заявил, что изменений в позиции Москвы по Украине нет, стратегия России никогда не зиждилась на противостоянии с Киевом. Журналисты спросили у Пескова, кто сейчас в администрации президента занимается вопросами Украины, также его попросили прокомментировать утверждение о том, что в Кремле изменился курс в отношении Киева.

Песков отметил, что главным по вопросам Украины можно считать Дмитрия Козака, который стал заместителем руководителя администрации президента.

По словам Пескова, Козак в новой должности будет заниматься украинскими делами и вопросами интеграции России с другими странами.

Десятка влиятельных политических советников

В декабре прошлого года стало известно, что занимавший тогда пост помощника президента России Владислав Сурков попал в десятку влиятельных политических советников на 2020 год по версии британской Guardian

Обозреватель издания пояснил, что влияние Суркова "распространяется" не только на входящие в его компетенцию вопросы, связанные с урегулированием конфликта на Украине, но и "гораздо дальше".

Подчеркивается, что именно Сурков ввел в обиход понятие "суверенной демократии". К заслугам Суркова издание относит и роль в создании молодежного движения "Наши".

"Может, творчеством займется"

Владислав Сурков после освобождения от должности помощника президента России может уйти в творчество, считает глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

"Думаю, что человек с его способностями будет, что называется, нарасхват, особенно в бизнесе. К тому же он еще человек творческий, может, творчеством займется", - сказал Калашников РИА Новости, добавив, что знает Суркова как очень талантливого и разностороннего человека.

Глава думского комитета, комментируя работу Суркова, отметил его вклад в создание минских соглашений.

Биография Владислава Суркова

Владислав Юрьевич Сурков родился 21 сентября 1964 года в селе Солнцево Липецкой области.

Окончил Международный университет. Магистр экономических наук.

В середине 1980-х годов – начале 1990-х годов руководил рядом организаций и предприятий негосударственных форм собственности.

В 1999 году стал помощником руководителя администрации президента.

С 20 сентября 2013 года Владислав Сурков занимал пост помощника президента.