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РИА Наука
2020-02-19T01:07+0300
https://ria.ru/20200219/1564947139.html
Начало испытаний парашютов для станции на Марсе отложили до марта
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РИА Новости

Начало испытаний парашютов для станции на Марсе отложили до марта

01:07 19.02.2020
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© NASA / ESA и STScIМарс снятый телескопом "Хаббл"
Марс снятый телескопом Хаббл
© NASA / ESA и STScI
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Начало высотных испытаний парашютной системы для российско-европейской межпланетной станции ExoMars-2020, запуск которой к Марсу планируется летом, отложено с февраля на март из-за изменения графика работ у американской стороны, сообщил РИА Новости глава представительства Европейского космического агентства (ЕКА) в России Рене Пишель.
В январе он рассказал агентству, что высотные испытания парашютов пройдут на полигоне в американском штате Орегон в феврале (15-метрового парашюта) и марте (35-метрового).
"Начало высотных испытаний парашютов для ExoMars-2020 отложено с февраля на март из-за изменения графика работ у американской стороны", - сказал Пишель.
По его словам, в США успешно завершены наземные высокоскоростные испытания выхода двух парашютов из парашютных сумок модернизированной конструкции.
В мае и августе 2019 года ЕКА провело в Швеции испытания парашютной системы станции ExoMars-2020. Парашютная система состоит из двух основных парашютов диаметром 15 и 35 метров, каждый из которых снабжен своим вытяжным парашютом. В майском испытании оба основных парашюта раскрылись нормально, но сразу после выхода из парашютной сумки в ткани купола появились разрывы. В августе при испытании основного парашюта диаметром 35 метров возникли проблемы со стропами, поэтому макет посадочной станции спускался только на вытяжном парашюте и разбился при посадке.
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В сентябре Пишель сообщил РИА Новости, что агентство обратилось к НАСА за помощью в решении проблемы с парашютами. Анализ неудачных испытаний показал, что проблема связана с парашютными сумками, а не с самими парашютами, поэтому ЕКА внесло изменения в конструкцию сумок.
Запуск к Марсу станции ExoMars-2020 с помощью ракеты-носителя "Протон-М" с космодрома Байконур планируется в июле-августе 2020 года. Она состоит из европейского перелетного модуля и российского десантного модуля, в состав которого войдут российская посадочная платформа "Казачок" и европейский марсоход Rosalind Franklin. На "Казачке" установят 11 российских и два европейских прибора. Оборудование Rosalind Franklin будет включать семь европейских и два российских прибора. Посадка десантного модуля на Марс намечается на март 2021 года.
В марте 2016 года к Марсу была отправлена станция ExoMars-2016, состоявшая из европейского орбитального модуля TGO с двумя российскими научными приборами и европейского посадочного модуля Schiaparelli. В октябре 2016 года TGO вышел на орбиту вокруг Марса, а Schiaparelli разбился при посадке.
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