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Россия сократила вложения в американский госдолг до $9,9 миллиарда
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РИА Новости

Россия сократила вложения в американский госдолг до $9,9 миллиарда

00:58 19.02.2020 (обновлено: 09:36 19.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковРоссийский рубль и американский доллар
Российский рубль и американский доллар
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Российский рубль и американский доллар. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 фев — РИА Новости. Россия в декабре 2019 года сократила вложения в американские ценные бумаги на полтора миллиарда долларов — до 9,974 миллиарда, на это указывают данные Минфина США.
Из этой суммы 5,704 миллиарда приходятся на краткосрочные бумаги и 4,27 миллиарда — на долгосрочные. При этом Россия не входит в тридцатку крупнейших держателей американского долга.
Москва с апреля 2018 года систематически сокращала вложения в бумаги Соединенных Штатов. При этом в сентябре и октябре 2018-го вложения в американский госдолг незначительно выросли, но уже в ноябре Россия вновь начала сокращать их.
Лидером в списке крупнейших держателей долга США на протяжении уже нескольких месяцев остается Япония, объем вложений которой составляет 1,155 триллиона долларов, далее следует Китай с 1,07 триллиона долларов, на третьем месте с большим отрывом — Великобритания с 332,6 миллиарда долларов.
Американское казначейство в конце прошлого года столкнулось с падением спроса на бумаги, служащие единственным средством покрытия бюджетного дефицита. Для спасения ситуации была запущена опробованная в кризис 2008 года схема "количественного смягчения", когда государственные облигации приобретают крупнейшие национальные банки, а Федеральная резервная система (ФРС) потом их выкупает за напечатанные доллары.
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РоссияСШАЭкономика
Популярные комментарии
Что, денег совсем нет, уже даже на вложения в бумажки штатовские не хватает? Куда угодно государственные деньги распихивают, лишь бы не в Россию.
19 февраля, 01:45
Stan Popovsky
2067327889
А ведь ещё недавно там было более 100 миллиардов! В 10 раз сократили при том, что общие резервы России выросли до исторического максимума.
19 февраля, 01:21
nnikolo.fedoseev
152146100017
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