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2020-02-19T05:07+0300
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Небензя рассказал, в каком случае могут состояться выборы в Донбассе
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РИА Новости

Небензя рассказал, в каком случае могут состояться выборы в Донбассе

00:55 19.02.2020 (обновлено: 05:07 19.02.2020)
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© POOL / Перейти в фотобанкПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
© POOL
Перейти в фотобанк
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 19 фев – РИА Новости. Выборы на неподконтрольных Киеву территориях в ДНР и ЛНР могут состояться только при условии доверия их населения к электоральному процессу, заявил в ходе заседания Совбеза ООН постпред России при ООН Василий Небензя.
"Без учета мнения жителей Донецка и Луганска никакое урегулирование невозможно. Пора, наконец, понять, что выборы в Донбассе могут состояться только в атмосфере доверия населения к электоральному процессу", - сказал он.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Паспорта граждан ДНР и РФ
Вчера, 21:04
В МИД возмущены непризнанием российских паспортов у жителей Донбасса
10742014
Обсудить 3
Ситуация в ДНР и ЛНРЛНРДНРДонбассВасилий НебензяУкраинаВ мире
Популярные комментарии
В каком месте НЕБЕЗЯ сказал "ДНР" или "ЛНР"??? )))) Эти аббревиатуры для внутри российского использования)))
19 февраля, 01:27
PZPetr Zhukoff
1100115
Сначала необходимо вернуть ВСЮ территорию Донецкой и Луганской областей под контроль ДНР и ЛНР, затем Объединить в Новороссию и ВЕРНУТЬ в состав России! .. и чтоб, даже, духа чесночного поблизости НЕ было!
19 февраля, 03:25
Иришка Смирнова
1500001
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