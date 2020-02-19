Кудрин рассказал, как его ревновал Собчак

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Выходец из команды первого мэра Санкт-Петербурга Выходец из команды первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака , а сейчас глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что всегда поддерживал своего руководителя, хотя были моменты, когда тот ревновал его, опасаясь политической конкуренции.

"Он повышал меня и до первого зама (мэра Санкт-Петербурга – ред.). Был момент даже, когда он немножко ревновал меня, считал, что у меня есть какая-то политическая публичная позиция, интерес горожан, и он был несколько обеспокоен: он думал, что я, может быть, пойду на выборы мэра. Это сказалось на наших отношениях в какой-то момент, но потом все исправилось", – сказал Кудрин.

Отвечая на вопрос РИА Новости, Кудрин подчеркнул, что сам никогда не относился к Собчаку как к возможному конкуренту. "Нет, я его как старшего товарища всегда воспринимал. Я не исключал, что когда-нибудь могла быть какая-то политическая конкуренция, но не в тот период, когда мы с ним вместе работали. Я вообще его полностью поддерживал на выборах мэра Санкт-Петербурга в 1996 году и очень переживал, что он ушел. После его ухода я одним из первых подал заявление об уходе из мэрии", - заявил Кудрин.

Собчак в 1991 году стал первым мэром Ленинграда и оставался на этом посту до 1996 года. Он собрал команду управленцев, которые сейчас занимают видные посты в государственном управлении и в госкомпаниях. В частности в его команде работал нынешний президент России Владимир Путин.

Кудрин признал, что не был готов работать с новым мэром после поражения Собчака на выборах губернатора в 1996 году. "Хотя он был наш коллега - Владимир Яковлев, он тоже был первым заместителем мэра, и он пошел против Собчака, а я все-таки был на стороне Собчака и не готов был работать с Яковлевым. Мне показалось, некоторые его оценки были неточными или даже лукавыми, в то числе в обещаниях, которые потом не исполнились", – сказал Кудрин.