Швыдкой напомнил полякам об итогах Нюрнбергского процесса

БЕРЛИН, 19 фев — РИА Новости. Попыткам фальсификации истории Второй мировой войны мешают итоги Нюрнбергского процесса, об этом заявил РИА Новости специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, отвечая на вопрос РИА Новости, что можно противопоставить желанию Польши и ряда других стран уравнять вину СССР и Третьего рейха в развязывании войны.
Ранее посол Польши в Германии Анджей Пшилебский заявил, что Советский Союз напал 17 сентября 1939 года на Польшу и таким образом сделал невозможным ее дальнейшее сопротивление нацистской Германии. Дипломат призвал Россию "наконец признать", что Вторая мировая война началась в 1939-м, а не в 1941 году, и "не Советский Союз, а западные союзники внесли решающий вклад в окончание войны". Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ отметила, что официальная Варшава "заигралась", и подчеркнули, что Москве "есть чем ответить" на подобную политику.
© РИА Новости / Ангелина ТимофееваМихаил Швыдкой во время дискуссии о перемещенных культурных ценностях в Берлине
Михаил Швыдкой во время дискуссии о перемещенных культурных ценностях в Берлине
"Когда мы говорим о том, как противостоять фальсификации истории, противостоять всем попыткам уравнять Советский Союз и фашистскую Германию, то нужно вспоминать, прежде всего, с моей точки зрения, итоги Второй мировой войны, которые были юридически сформулированы на Нюрнбергском процессе", — сказал Швыдкой, который принял участие в Берлине в дискуссии о перемещенных культурных ценностях.
Как напомнил спецпредставитель президента, на Нюрнбергском процессе было определено, кто являлся агрессором, а кто стал жертвой агрессии, и итоги этого трибунала никто не отменял. Швыдкой добавил, что в сохранении итогов Нюрнбергского процесса "заинтересованы также наши союзники, которые воевали вместе с нами, потому что если кому-то в голову придет попытка пересмотреть итоги Второй мировой войны, то это коснется не только СССР, а и всех стран, которые были союзниками СССР".
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Международный военный трибунал в Нюрнберге был учрежден по инициативе СССР, США, Великобритании и Франции для того, чтобы расследовать преступления руководства нацистской Германии. После почти годового разбирательства суд вынес 12 смертных приговоров, а также признал преступными организациями СД, гестапо, Национал-социалистическую немецкую партию (НСДАП) и СС.
Швыдкой также напомнил, что Второй мировой войне предшествовал "не только 1939 год", когда СССР был вынужден заключить пакт о ненападении с нацистской Германией, но и Мюнхенский сговор 1938 года с целью раздела Чехословакии, когда "Польша, в частности, получила приличные территории", а также "1934 год, когда Польша заключила соглашение с Германией (о неприменении силы. — Прим. ред.)".
Власти России не раз заявляли о том, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин в декабре 2019 года обвинил Польшу в сговоре с фашистской Германией и отметил, что в распоряжении Москвы есть документы о переговорах между Варшавой и Берлином. Глава государства призвал обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.