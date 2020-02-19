Швыдкой напомнил полякам об итогах Нюрнбергского процесса

Главный обвинитель от СССР генерал-лейтенант Роман Андреевич Руденко во время выступления на Нюрнбергском процессе

БЕРЛИН, 19 фев — РИА Новости. Попыткам фальсификации истории Попыткам фальсификации истории Второй мировой войны мешают итоги Нюрнбергского процесса, об этом заявил РИА Новости специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой , отвечая на вопрос РИА Новости, что можно противопоставить желанию Польши и ряда других стран уравнять вину СССР и Третьего рейха в развязывании войны.

Ранее посол Польши в Германии Анджей Пшилебский заявил, что Советский Союз напал 17 сентября 1939 года на Польшу и таким образом сделал невозможным ее дальнейшее сопротивление нацистской Германии. Дипломат призвал Россию "наконец признать", что Вторая мировая война началась в 1939-м, а не в 1941 году, и "не Советский Союз, а западные союзники внесли решающий вклад в окончание войны". Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ отметила, что официальная Варшава "заигралась", и подчеркнули, что Москве "есть чем ответить" на подобную политику.

© РИА Новости / Ангелина Тимофеева Михаил Швыдкой во время дискуссии о перемещенных культурных ценностях в Берлине © РИА Новости / Ангелина Тимофеева Михаил Швыдкой во время дискуссии о перемещенных культурных ценностях в Берлине

"Когда мы говорим о том, как противостоять фальсификации истории, противостоять всем попыткам уравнять Советский Союз и фашистскую Германию, то нужно вспоминать, прежде всего, с моей точки зрения, итоги Второй мировой войны, которые были юридически сформулированы на Нюрнбергском процессе", — сказал Швыдкой, который принял участие в Берлине в дискуссии о перемещенных культурных ценностях.

Как напомнил спецпредставитель президента, на Нюрнбергском процессе было определено, кто являлся агрессором, а кто стал жертвой агрессии, и итоги этого трибунала никто не отменял. Швыдкой добавил, что в сохранении итогов Нюрнбергского процесса "заинтересованы также наши союзники, которые воевали вместе с нами, потому что если кому-то в голову придет попытка пересмотреть итоги Второй мировой войны, то это коснется не только СССР, а и всех стран, которые были союзниками СССР".

Международный военный трибунал в Нюрнберге был учрежден по инициативе СССР, США, Великобритании и Франции для того, чтобы расследовать преступления руководства нацистской Германии. После почти годового разбирательства суд вынес 12 смертных приговоров, а также признал преступными организациями СД, гестапо, Национал-социалистическую немецкую партию (НСДАП) и СС.

Швыдкой также напомнил, что Второй мировой войне предшествовал "не только 1939 год", когда СССР был вынужден заключить пакт о ненападении с нацистской Германией, но и Мюнхенский сговор 1938 года с целью раздела Чехословакии, когда "Польша, в частности, получила приличные территории", а также "1934 год, когда Польша заключила соглашение с Германией (о неприменении силы. — Прим. ред.)".