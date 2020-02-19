В Катаре выявили новый случай заболевания коронавирусом MERS

ДОХА, 19 фев - РИА Новости. Первый случай заболевания коронавирусом ближневосточного респираторного синдрома MERS выявлен в Катаре в этом году, это третий случай заболевания за прошедшие два года, сообщило министерство здравоохранения эмирата.
"Заболевание коронавирусом подтверждено у 65-летнего катарца, который помещен в госпиталь для получения необходимого медицинского лечения", - говорится в сообщении министерства.
При этом в ведомстве уточнили, что "это острое респираторное заболевание, которое вызывает один из коронавирусов, имеющий отличия от нового коронавируса COVID-2019, вызвавший текущую вспышку пневмонии в Китае и за его пределами, эти вирусы отличаются по происхождению инфекции, способом передачи и тяжестью заболевания".
Минздрав посоветовал избегать контакта с верблюдами, которые являются источниками заражения вирусом MERS.
10 февраля, 04:52Число погибших от нового коронавируса превысило число жертв MERS
При этом катарские власти подчеркнули, что "случаев заболевания новым типом коронавируса, который начал распространяться в Китае в декабре, в Катаре не выявлено".
Единственной страной на Аравийском полуострове, куда добрался новый коронавирус, являются ОАЭ, там до настоящего момента заболели девять человек.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 72,4 тысячи человек, скончались более 1,8 тысячи человек, излечились 12,5 тысячи. По данным ВОЗ, за пределами Китая в 25 странах было выявлено 794 случая заражения COVID-2019, из них три – с летальным исходом.