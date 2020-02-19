Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-19T00:46+0300
https://ria.ru/20200219/1564946852.html
В Катаре выявили новый случай заболевания коронавирусом MERS
https://cdn23.img.ria.ru/images/152058/42/1520584265_0:36:3072:1764_1036x0_80_0_0_ae3fc68d551304290f99e2f3b82f4913.jpg
РИА Новости

В Катаре выявили новый случай заболевания коронавирусом MERS

00:46 19.02.2020
1735
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкКатар
Катар
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Катар. Архивное фото
ДОХА, 19 фев - РИА Новости. Первый случай заболевания коронавирусом ближневосточного респираторного синдрома MERS выявлен в Катаре в этом году, это третий случай заболевания за прошедшие два года, сообщило министерство здравоохранения эмирата.
"Заболевание коронавирусом подтверждено у 65-летнего катарца, который помещен в госпиталь для получения необходимого медицинского лечения", - говорится в сообщении министерства.
При этом в ведомстве уточнили, что "это острое респираторное заболевание, которое вызывает один из коронавирусов, имеющий отличия от нового коронавируса COVID-2019, вызвавший текущую вспышку пневмонии в Китае и за его пределами, эти вирусы отличаются по происхождению инфекции, способом передачи и тяжестью заболевания".
Минздрав посоветовал избегать контакта с верблюдами, которые являются источниками заражения вирусом MERS.
Сотрудник лаборатории в китайском городе Ухань
10 февраля, 04:52
Число погибших от нового коронавируса превысило число жертв MERS
При этом катарские власти подчеркнули, что "случаев заболевания новым типом коронавируса, который начал распространяться в Китае в декабре, в Катаре не выявлено".
Единственной страной на Аравийском полуострове, куда добрался новый коронавирус, являются ОАЭ, там до настоящего момента заболели девять человек.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 72,4 тысячи человек, скончались более 1,8 тысячи человек, излечились 12,5 тысячи. По данным ВОЗ, за пределами Китая в 25 странах было выявлено 794 случая заражения COVID-2019, из них три – с летальным исходом.
Китай
24 января, 14:45
ВОЗ может использовать вакцины против MERS для борьбы с новым вирусом
130201
Обсудить 0
КатарВ мире
Рекомендуем
Ветрогенераторы в Финляндии
В Финляндии зарегистрировали отрицательную цену на электроэнергию
Никита Воропаев, Дмитрий Мордвинцев
"Пристал к чужой девушке": кто ответит за смерть хоккеиста Воропаева
Президент США Дональд Трамп
"Трамп в бешенстве": США попробуют добить главного противника
Офис компании Microsoft под Парижем, Франция
Microsoft признала обновление Windows 10 опасным
Кадры задержания подростков, готовивших теракты в образовательных учреждениях Крыма
ФСБ задержала двух подростков, готовивших теракты в Крыму
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Эксперт из США объяснил, почему санкции против России еще "аукнутся"
Печь крематория
Сотрудница крематория рассказала о странных случаях на работе
Певица Бритни Спирс
Пользователей Сети удивил внешний вид Бритни Спирс
Цветы на двигателе лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний, потерпевшего крушение в районе города Шахтерск Донецкой области
Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17
Эвакуация пассажиров круизного лайнера Diamond Princess в порту Йокогама
Японский врач назвал ситуацию на судне Diamond Princess "ужасающей"
Теплая погода в Москве
Гидрометцентр назвал причину аномально теплой зимы в России
Строительная площадка компании ЮКОС на нефтяном месторождении
Россия проиграла спор с акционерами ЮКОСа на $50 млрд
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Европа "забыла спросить" мнение Киева о Донбассе
Отварной картофель
Ученые рассказали о пользе "вредного" гарнира
Здание Международного суда ООН в Гааге
Суд в Гааге обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:55Автомобилистов хотят предупреждать об опасных участках через СМС
14:53S&P: сделка по Сбербанку может помочь вернуть инфляцию в России к 4%
14:51Ученые впервые обнаружили молекулярный кислород в другой галактике
14:50Константин Богомолов завершил съемки сериала про "ангарского маньяка"
14:50"Россия 24" запускает проект "Помним каждого" в год 75-летия Победы
14:50Командира подразделения ВСУ обвинили в убийстве подчиненного
14:49Путин пообщался с жителями Петербурга
14:46Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в конце февраля
14:46В Москве задержали семерых исламистов
14:45ЦБ разъяснил, когда банкам не следует брать повышенные комиссии
14:43Среди новых заболевших коронавирусом на лайнере в Японии нет россиян
14:43Госдума поддержала проект о допустимом весе посылок для заключенных
14:40Попова назвала работников санатория "Градостроитель" в Тюмени героями
14:38Китай заявил о возможности передачи коронавируса через аэрозоль
14:38В Сочи при пожаре в жилом доме пострадал один человек
14:38СК в Приморье поощрил девочку, которая спасла брата из горящего дома
14:37Во Владивостоке локализовали пожар на складе с овощами
14:36Попова поблагодарила санаторий в Тюмени за организацию карантина
14:36В ЛНР призвали ОБСЕ дать объективную оценку обстрелам со стороны ВСУ
14:35Жителя Чувашии, угрожавшего полицейскому топором, осудили условно
Лента новостейМолния