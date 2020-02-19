В Катаре выявили новый случай заболевания коронавирусом MERS

ДОХА, 19 фев - РИА Новости. Первый случай заболевания коронавирусом ближневосточного респираторного синдрома MERS выявлен в Первый случай заболевания коронавирусом ближневосточного респираторного синдрома MERS выявлен в Катаре в этом году, это третий случай заболевания за прошедшие два года, сообщило министерство здравоохранения эмирата.

"Заболевание коронавирусом подтверждено у 65-летнего катарца, который помещен в госпиталь для получения необходимого медицинского лечения", - говорится в сообщении министерства.

При этом в ведомстве уточнили, что "это острое респираторное заболевание, которое вызывает один из коронавирусов, имеющий отличия от нового коронавируса COVID-2019, вызвавший текущую вспышку пневмонии в Китае и за его пределами, эти вирусы отличаются по происхождению инфекции, способом передачи и тяжестью заболевания".

Минздрав посоветовал избегать контакта с верблюдами, которые являются источниками заражения вирусом MERS.

При этом катарские власти подчеркнули, что "случаев заболевания новым типом коронавируса, который начал распространяться в Китае в декабре, в Катаре не выявлено".

Единственной страной на Аравийском полуострове, куда добрался новый коронавирус, являются ОАЭ, там до настоящего момента заболели девять человек.