Небензя рассказал о целесообразности встречи в "нормандском формате"

ООН, 19 фев - РИА Новости. Реализация минских соглашений станет решающим фактором для оценки РФ целесообразности новой встречи в "нормандском формате", заявил в ходе заседания Совбеза ООН постпред России при ООН Василий Небензя.
"Нас также не могут не тревожить попытки сознательно или неосознанно подменить минскую формулу - основу урегулирования - другими форматами, например "нормандским", который как раз и создавался для поддержки реализации минских соглашений", - сказал он.
"Именно реализация этого подхода всеми участниками, в первую очередь, Украиной, станет для нас решающим фактором для оценки целесообразности или нецелесообразности новой встречи в "нормандском формате", - подытожил он.
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