Кудрин рассказал об эмоциональности Собчака

"Да, конечно. Он воспринимал споры, даже не было вопроса о том, чтобы он как-то криво на это смотрел. Да, бывало, он был эмоционален. Должен сказать, в отношении меня никогда не позволял каких-то неосторожных или жестких оценок", – сказал Кудрин, отвечая на вопрос РИА Новости о спорах с Собчаком время работы в администрации мэра Санкт-Петербурга.