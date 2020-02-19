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Самолет компании AirBaltic совершил аварийную посадку в аэропорту Риги
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РИА Новости

Самолет компании AirBaltic совершил аварийную посадку в аэропорту Риги

00:29 19.02.2020 (обновлено: 00:30 19.02.2020)
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© Фото : BombardierСамолет Bombardier Q400 NextGen
Самолет Bombardier Q400 NextGen
© Фото : Bombardier
Самолет Bombardier Q400 NextGen
РИГА, 19 фев – РИА Новости. Рейс Рига-Хельсинки (BT301) латвийской национальной авиакомпании AirBaltic во вторник из-за технических неполадок был вынужден вернуться в рижский аэропорт, говорится в сообщении компании AirBaltic.
Спустя полчаса после взлета, пролетая над территорией Эстонии, самолет резко снизился и затем повернул обратно на Ригу.
"Проблема возникла с самолетом Bombardier Q400 NextGen, у которого в ходе перелета в Хельсинки экипаж сообщил об индикации недостаточного давления, в результате чего пилоты в соответствии со всеми процедурами вернулись в Ригу, соблюдая безопасную высоту полета", - говорится в сообщении компании.
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