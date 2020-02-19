Самолет компании AirBaltic совершил аварийную посадку в аэропорту Риги

"Проблема возникла с самолетом Bombardier Q400 NextGen, у которого в ходе перелета в Хельсинки экипаж сообщил об индикации недостаточного давления, в результате чего пилоты в соответствии со всеми процедурами вернулись в Ригу, соблюдая безопасную высоту полета", - говорится в сообщении компании.