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Военных будут наказывать за распространение служебной информации
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РИА Новости

Военных будут наказывать за распространение служебной информации

00:28 19.02.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкВоеннослужащий
Военнослужащий
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Распространение военными в СМИ или в интернете информации, которая позволит раскрыть их геолокацию и детали службы, а также использование телефона на службе может стать грубым дисциплинарным проступком, за который смогут уволить, соответствующий разработанный Минобороны законопроект размещен на федеральном портале проектов нормативных документов.
Учредитель российской ассоциации юристов силовых ведомств "Гвардия" Олег Жердев пояснил РИА Новости, что фактически в новом законопроекте впервые прописываются конкретные наказания за распространение военнослужащими информации в СМИ или в интернете служебной информации и использование мобильного телефона в служебное время.
"Изменения прописываются в дисциплинарный устав, в один из основополагающих документов для военных, который регламентирует служебную деятельность ", - заявил эксперт.
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Юрист разъяснил, что в зависимости от воинского звания и должности в отношении военнослужащих могут применяться различные виды дисциплинарных взысканий, в том числе выговор, предупреждение о неполном служебном соответствии, досрочное увольнение с военной службы и дисциплинарный арест.
"К грубым дисциплинарным поступкам относится предоставление СМИ либо распространение или предоставление с использованием сети интернет информации, позволяющей определить принадлежность или предназначение военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы", - сообщается в пояснительной записке к законопроекту, который вносит изменение в дисциплинарный устав.
Под запрет попадают также сообщения о служебной деятельности других военнослужащих. Не допускается распространять информацию, которая "позволяет определить местонахождение других военнослужащих, призванных на военные сборы, уволенных с военной службы, членах их семей или их родителях".
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Также будет запрещено сообщать о деятельности "органов военного управления, объединений, соединений, воинских частей и иных организаций, входящих в состав вооруженных сил". В том числе непозволительно распространять информацию о дислокации или передислокации воинских частей.
Законопроект также относит к грубым дисциплинарным проступкам использование телефона во время "участие в боевых действиях, несение боевого дежурства, боевой службы, службы в гарнизонном наряде, исполнение обязанностей в составе суточного наряда; участие в учениях или походах кораблей; нахождение на территории воинской части в течение установленного распорядком дня служебного времени".
Авторы законопроекта считают, что "внесение в перечень грубых дисциплинарных проступков вышеуказанных нарушений предоставит командирам необходимую дисциплинарную власть для их предупреждения".
Исключение будет сделано для военнослужащих, для которых распространение или предоставление информации входит в должностные обязанности, а электронные устройства разрешено использовать в служебных целях.
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РоссияИнтернетБезопасность
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