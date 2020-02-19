ПНС Ливии приостановило участие в переговорах по военным вопросам

КАИР, 19 фев - РИА Новости. Правительство национального согласия (ПНС) Ливии объявило о приостановке участия в переговорах по военным вопросам из-за обстрела порта Триполи Ливийской национальной армией во вторник.

Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара заявила, что во вторник нанесла удары по складу оружия и боеприпасов в порту ливийской столицы Триполи в ответ на нарушение прекращения огня со стороны террористических группировок. ЛНА также заявила об уничтожении прибывшего в порт Триполи турецкого судна с оружием и боеприпасами.

Согласно заявлению ПНС, подвергшийся обстрелу порт Триполи "является жизненной артерией для многих ливийских городов, через который их жителям поступают лекарственные препараты, продукты питания, топливо и другие необходимые для них вещи". ПНС отметило, что "продолжающиеся удары по городским кварталам, аэропорту, морскому порту Триполи, а также закрытие нефтеналивных портов призваны вызвать гуманитарный кризис и анархию".

"В связи с этим объявляем о приостановке нашего участия в переговорах по военным вопросам, которые проходят в Женеве, до тех пор, пока не будет занята решительная позиция в отношении агрессора и его нарушений", - говорится в заявлении ПНС.

В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС и ООН. Были на саммите и премьер-министр правящего в Триполи ПНС Файез Саррадж, и командующий ЛНА Хафтар, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.

Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам конфликта. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.