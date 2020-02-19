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ПНС Ливии приостановило участие в переговорах по военным вопросам
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РИА Новости

ПНС Ливии приостановило участие в переговорах по военным вопросам

00:21 19.02.2020 (обновлено: 00:46 19.02.2020)
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© AP Photo / Hazem AhmedСторонники правительства национального согласия в Триполи, Ливия
Сторонники правительства национального согласия в Триполи, Ливия
© AP Photo / Hazem Ahmed
Сторонники правительства национального согласия в Триполи, Ливия. Архивное фото
КАИР, 19 фев - РИА Новости. Правительство национального согласия (ПНС) Ливии объявило о приостановке участия в переговорах по военным вопросам из-за обстрела порта Триполи Ливийской национальной армией во вторник.
Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара заявила, что во вторник нанесла удары по складу оружия и боеприпасов в порту ливийской столицы Триполи в ответ на нарушение прекращения огня со стороны террористических группировок. ЛНА также заявила об уничтожении прибывшего в порт Триполи турецкого судна с оружием и боеприпасами.
Согласно заявлению ПНС, подвергшийся обстрелу порт Триполи "является жизненной артерией для многих ливийских городов, через который их жителям поступают лекарственные препараты, продукты питания, топливо и другие необходимые для них вещи". ПНС отметило, что "продолжающиеся удары по городским кварталам, аэропорту, морскому порту Триполи, а также закрытие нефтеналивных портов призваны вызвать гуманитарный кризис и анархию".
"В связи с этим объявляем о приостановке нашего участия в переговорах по военным вопросам, которые проходят в Женеве, до тех пор, пока не будет занята решительная позиция в отношении агрессора и его нарушений", - говорится в заявлении ПНС.
В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС и ООН. Были на саммите и премьер-министр правящего в Триполи ПНС Файез Саррадж, и командующий ЛНА Хафтар, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.
Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам конфликта. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза ПНС. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с ЛНА Хафтара.
Командующий Ливийской Народной армией маршал Халифа Хафтар в Афинах, Греция. 17 января 2020
Вчера, 21:30
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Правительство национального согласия Ливии (ПНС)ТриполиЛивияВ мире
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