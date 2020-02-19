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Минобороны опубликует все выпуски "Красной звезды" времен ВОВ
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РИА Новости

Минобороны опубликует все выпуски "Красной звезды" времен ВОВ

00:19 19.02.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФлаг на здании министерства обороны РФ
Флаг на здании министерства обороны РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Флаг на здании министерства обороны РФ. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Министерство обороны России запустило на своем сайте новый раздел "Красная звезда": от Бреста до Берлина", в котором опубликуют все номера издания Вооруженных сил периода Великой Отечественной войны.
Всего в открытом доступе будут выложены более 1,4 тысячи оцифрованных номеров "Красной звезды", хранящихся в архивных фондах военного ведомства и Российской государственной библиотеки.
Посетители сайта смогут ознакомиться с материалами каждого номера газеты, выпущенного с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года. При этом номера "Красной звезды" с момента запуска раздела будут публиковаться "день в день" – в те даты, когда они выходили 75 лет назад, вплоть до Дня Победы.
Интерфейс раздела позволит пользователям выбирать для чтения и скачивания в высоком разрешении любой номер газеты за указанный период.
В Минобороны напомнили, что в годы Великой Отечественной войны в издании работали известные писатели, в том числе Михаил Шолохов, Илья Эренбург, Константин Симонов, Андрей Платонов, 17 корреспондентов газеты погибли, выполняя редакционные задания.
Орденами и медалями в военные годы был награжден 71 сотрудник "Красной звезды". Заслуги же всего редакционного коллектива газеты в военное время были отмечены орденом Красного Знамени.
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Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияБезопасность
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