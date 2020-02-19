Минобороны опубликует все выпуски "Красной звезды" времен ВОВ

Всего в открытом доступе будут выложены более 1,4 тысячи оцифрованных номеров "Красной звезды", хранящихся в архивных фондах военного ведомства и Российской государственной библиотеки.

Посетители сайта смогут ознакомиться с материалами каждого номера газеты, выпущенного с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года. При этом номера "Красной звезды" с момента запуска раздела будут публиковаться "день в день" – в те даты, когда они выходили 75 лет назад, вплоть до Дня Победы.

Интерфейс раздела позволит пользователям выбирать для чтения и скачивания в высоком разрешении любой номер газеты за указанный период.

В Минобороны напомнили, что в годы Великой Отечественной войны в издании работали известные писатели, в том числе Михаил Шолохов, Илья Эренбург, Константин Симонов, Андрей Платонов, 17 корреспондентов газеты погибли, выполняя редакционные задания.