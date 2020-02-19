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В ГД внесли проект о спецзнаке на запрещенных для водителей лекарствах
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РИА Новости

В ГД внесли проект о спецзнаке на запрещенных для водителей лекарствах

00:09 19.02.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается обязать производителей лекарств, содержащих психотропные и наркотические вещества, указывать в инструкции сроки их нахождения в организме человека и знак "Движение запрещено", сообщила пресс-служба одного из авторов законопроекта главы комитета ГД по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Авторами законопроекта также выступили вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, депутаты Дмитрий Свищев, Борис Пайкин, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов.
"Инструкция по применению лекарственного препарата, употребление которого запрещено при управлении транспортным средством, должна содержать предусмотренный пунктом 3.2 Приложения 1 Правил дорожного движения запрещающий дорожный знак "движение запрещено" в цветном или черно-белом изображении, информацию о содержащихся в составе такого лекарственного препарата наркотических средствах, психотропных веществах и их прекурсорах, подлежащих контролю на территории Российской Федерации, а также сроках нахождения в организме человека таких веществ, запрещенных в период управления транспортным средством", - говорится в проекте закона.
Как отмечают парламентарии, разработка законопроекта обусловлена парадоксальной, по их словам, ситуацией, в результате которой к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения в виде штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет привлекаются законопослушные граждане, принимающие лекарственные препараты, содержащие в своем составе вещества, запрещенные к употреблению в период управления транспортным средством.
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"Например, такие распространенные лекарственные средства, как "Корвалол", "Валокордин", "Пенталгин-Н", "Валосердин", "Валоферин", содержат в своем составе "Фенобарбитал", а препараты "Солпадеин", "Нурофен Плюс", "Каффетин", "Седальгин-Нео" и "Терпинкод" содержат в своем составе "Кодеин", - указывают разработчики.
Депутаты поясняют, что в настоящее время судебная практика складывается не в пользу водителей и практически все, у кого по результатам медицинского освидетельствования были выявлены следы фенобарбитала, кодеина или других наркотических и психотропных веществ, попавших в организм в результате приема лекарственных препаратов, привлечены к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения.
Парламентарии подчеркивают, что в инструкции по применению всех этих лекарственных средств не написано предупреждение о запрете управлять транспортным средством в период действия препарата, при этом наркотические или психотропные вещества, которые попадают в организм человека вместе с лекарственными препаратами, могут содержаться в организме человека от нескольких дней до нескольких недель.
Принятие законопроекта, отмечают депутаты, позволит привлечь внимание водителей к необходимости воздержаться от управления транспортным средством в период действия такого препарата.
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