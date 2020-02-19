Туристы рассказали, по каким странам приятно путешествовать на поезде

Оказалось, что большинству опрошенным нравится путешествовать по железной дороге в России (9,5 процентов). Треть пассажиров сказали, что им было комфортно в вагоне, четверть отметили, что время в дороге прошло незаметно, каждый пятый в пути любовался видами из окна.