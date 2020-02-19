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Туризм
2020-02-19T10:04+0300
https://ria.ru/20200219/1564943349.html
Туристы рассказали, по каким странам приятно путешествовать на поезде
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РИА Новости

Туристы рассказали, по каким странам приятно путешествовать на поезде

10:04 19.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСкоростной поезд
Скоростной поезд
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, по каким странам приятно путешествовать на поезде, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди 1332 пользователей, которые могли выбирать страны из обширного списка.
Оказалось, что большинству опрошенным нравится путешествовать по железной дороге в России (9,5 процентов). Треть пассажиров сказали, что им было комфортно в вагоне, четверть отметили, что время в дороге прошло незаметно, каждый пятый в пути любовался видами из окна.
Поездки на поезде между итальянскими городами оставили благоприятное впечатление у 1,4 процента пользователей. Большинство из них отметили новые современные вагоны.
По одному проценту респондентов отметили Белоруссию, Финляндию и Швейцарию. Туристы рассказали о возможности рассмотреть красивые пейзажи, об удобных вагонах и отличном обслуживании.
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