В США семья воссоединилась со своей собакой, потерянной 14 лет назад

МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. В американском штате Техас спасатели обнаружили пожилого йоркширского терьера, потерянного 14 лет назад, и вернули его шокированным владельцам, В американском штате Техас спасатели обнаружили пожилого йоркширского терьера, потерянного 14 лет назад, и вернули его шокированным владельцам, сообщает ABC 13.

В 2006 году у семьи Вебстер с заднего двора пропал щенок йоркширского терьера по кличке Ремингтон. Аарон Вебстер рассказал, что щенка подарила ему жена. До Ремингтона он предпочитал собак крупной породы, но, по его словам, когда малыш задушил змею, которая заползла в сад, он зауважал его.

Реми пропал после того, как его вывели на задний двор. Владельцы долго искали питомца, но, в конце концов, смирились с утратой. Они решили, что его либо украл злоумышленник, либо унес в небо ястреб.

Но вдруг 14 лет спустя раздался звонок от спасателей животных. Семье сообщили, что Реми был найден в приюте бездомных животных. Он ослеп, лишился зубов и был болезненно худой. Опознали его по имплантированному микрочипу. Почему это не было сделано раньше – неизвестно.

Аарон забрал Ремингтона в семью. За это время у них с женой родилось трое сыновей, они завели другую собаку. Реми начал осваиваться в доме, хорошо ест и идет на поправку.