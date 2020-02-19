Итальянский город Теора готов платить потенциальным жителям

МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Пока итальянские города продают обветшавшие дома за один евро, власти Теоры разработали новый план. Они готовы два года оплачивать новым жителям аренду дома (около 150 евро в месяц) или давать им пять тысяч евро на его покупку, Пока итальянские города продают обветшавшие дома за один евро, власти Теоры разработали новый план. Они готовы два года оплачивать новым жителям аренду дома (около 150 евро в месяц) или давать им пять тысяч евро на его покупку, сообщает CNN travel.

Теора располагается на юге региона Кампания, в провинции Авеллино. На сегодняшний день, там проживает около полутора тысяч человек.

Мэр города Стефано Фарина скептически относится к тому, что различные города Италии продают старые дома за один евро. Он полагает, что покупатели не станут постоянными жителями, а будут лишь приезжать в отремонтированное жилье на лето. Поэтому он предлагает другое решение.

Потенциальным жителям власти Теоры будут ежемесячно давать 150 евро на аренду нового дома или предложат пять тысяч евро на его покупку. По условиям, покупатели будут обязаны прожить в Теоре минимум три года. Также подающие заявление должны иметь хотя бы одного ребенка в семье.

"Я не верю в продажу старых домов за один евро – это не стимулирует людей остаться в городе. Они приезжают на несколько месяцев, как отдыхающие, что не решает проблему. Но постоянное пребывание в городе и зачисление детей в местную школу вдохнет в Теору новую жизнь", — комментирует мэр.

Аренда дома стоит 200 евро в месяц, а новые дома, не нуждающиеся в ремонте, продаются за 30 тысяч евро. В некоторых их них даже есть мебель. Это значит, что согласившиеся переехать будут либо платить всего по 50 евро в месяц за проживание в съемном доме, либо купят его за 25 тысяч евро. По словам мэра, эта сумма явно меньше той, что придется вложить в ветхий дом, купленный за один евро.