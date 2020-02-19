Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-02-19T01:07+0300
https://ria.ru/20200219/1564939927.html
Итальянский город Теора готов платить потенциальным жителям
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564939393_186:0:3025:1597_1036x0_80_0_0_385518814ca38c57fa5222d51c527017.jpg
РИА Новости

Итальянский город Теора готов платить потенциальным жителям

01:07 19.02.2020
645
© Фото : Comune di TeoraКоммуна Теора
Коммуна Теора
© Фото : Comune di Teora
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Пока итальянские города продают обветшавшие дома за один евро, власти Теоры разработали новый план. Они готовы два года оплачивать новым жителям аренду дома (около 150 евро в месяц) или давать им пять тысяч евро на его покупку, сообщает CNN travel.
Теора располагается на юге региона Кампания, в провинции Авеллино. На сегодняшний день, там проживает около полутора тысяч человек.
Мэр города Стефано Фарина скептически относится к тому, что различные города Италии продают старые дома за один евро. Он полагает, что покупатели не станут постоянными жителями, а будут лишь приезжать в отремонтированное жилье на лето. Поэтому он предлагает другое решение.
Потенциальным жителям власти Теоры будут ежемесячно давать 150 евро на аренду нового дома или предложат пять тысяч евро на его покупку. По условиям, покупатели будут обязаны прожить в Теоре минимум три года. Также подающие заявление должны иметь хотя бы одного ребенка в семье.

"Я не верю в продажу старых домов за один евро – это не стимулирует людей остаться в городе. Они приезжают на несколько месяцев, как отдыхающие, что не решает проблему. Но постоянное пребывание в городе и зачисление детей в местную школу вдохнет в Теору новую жизнь", — комментирует мэр.

Город Таранто, Италия
2 февраля, 02:30Туризм
Очередной итальянский город продает дома за копейки
Аренда дома стоит 200 евро в месяц, а новые дома, не нуждающиеся в ремонте, продаются за 30 тысяч евро. В некоторых их них даже есть мебель. Это значит, что согласившиеся переехать будут либо платить всего по 50 евро в месяц за проживание в съемном доме, либо купят его за 25 тысяч евро. По словам мэра, эта сумма явно меньше той, что придется вложить в ветхий дом, купленный за один евро.
Также город предлагает новым жителям не платить за школьное питание и забыть про местные налоги.
Индия. Гималаи. Перевал Фоту
9 февраля, 08:00Туризм
"С Гретой вокруг света": хроники необычного путешествия
300000
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмИталия
Рекомендуем
Ветрогенераторы в Финляндии
В Финляндии зарегистрировали отрицательную цену на электроэнергию
Никита Воропаев, Дмитрий Мордвинцев
"Пристал к чужой девушке": кто ответит за смерть хоккеиста Воропаева
Президент США Дональд Трамп
"Трамп в бешенстве": США попробуют добить главного противника
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Эксперт из США объяснил, почему санкции против России еще "аукнутся"
Офис компании Microsoft под Парижем, Франция
Microsoft признала обновление Windows 10 опасным
Кадры задержания подростков, готовивших теракты в образовательных учреждениях Крыма
ФСБ задержала двух подростков, готовивших теракты в Крыму
Печь крематория
Сотрудница крематория рассказала о странных случаях на работе
Певица Бритни Спирс
Пользователей Сети удивил внешний вид Бритни Спирс
Теплая погода в Москве
Гидрометцентр назвал причину аномально теплой зимы в России
Строительная площадка компании ЮКОС на нефтяном месторождении
Россия проиграла спор с акционерами ЮКОСа на $50 млрд
Цветы на двигателе лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний, потерпевшего крушение в районе города Шахтерск Донецкой области
Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17
Эвакуация пассажиров круизного лайнера Diamond Princess в порту Йокогама
Японский врач назвал ситуацию на судне Diamond Princess "ужасающей"
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Европа "забыла спросить" мнение Киева о Донбассе
Здание Международного суда ООН в Гааге
Суд в Гааге обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа
Отварной картофель
Ученые рассказали о пользе "вредного" гарнира
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:53S&P: сделка по Сбербанку может помочь вернуть инфляцию в России к 4%
14:51Ученые впервые обнаружили молекулярный кислород в другой галактике
14:50Константин Богомолов завершил съемки сериала про "ангарского маньяка"
14:50"Россия 24" запускает проект "Помним каждого" в год 75-летия Победы
14:50Командира подразделения ВСУ обвинили в убийстве подчиненного
14:49Путин пообщался с жителями Петербурга
14:46Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в конце февраля
14:46В Москве задержали семерых исламистов
14:45ЦБ разъяснил, когда банкам не следует брать повышенные комиссии
14:43Среди новых заболевших коронавирусом на лайнере в Японии нет россиян
14:43Госдума поддержала проект о допустимом весе посылок для заключенных
14:40Попова назвала работников санатория "Градостроитель" в Тюмени героями
14:38Китай заявил о возможности передачи коронавируса через аэрозоль
14:38В Сочи при пожаре в жилом доме пострадал один человек
14:38СК в Приморье поощрил девочку, которая спасла брата из горящего дома
14:37Во Владивостоке локализовали пожар на складе с овощами
14:36Попова поблагодарила санаторий в Тюмени за организацию карантина
14:36В ЛНР призвали ОБСЕ дать объективную оценку обстрелам со стороны ВСУ
14:35Жителя Чувашии, угрожавшего полицейскому топором, осудили условно
14:35На Урале вернули на доследование дело о посылке с лекарствами из ЕС
Лента новостейМолния