"Это страшные люди!" Тайны самых необычных экзорцистов на планете

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Крест, молитва и… заклинания. Христианская община в Эфиопии — одна из самых древних. Исповедует причудливое сочетание религии Христа в первоначальном виде и африканских племенных традиций. Есть там и особая духовная каста, члены которой изгоняют из местных жителей злых духов. Корреспондент РИА Новости отправился на восток Африки в поисках самых загадочных экзорцистов.

Мир видимый и невидимый

Великая рифтовая долина, прорезающая Эфиопию надвое, считается некоторыми учеными ни много ни мало родиной всего человечества. Здесь когда-то обнаружили останки древнейших людей. Кроме того, были найдены свидетельства того, что наши предки верили в существование потусторонних сил.

Лалибела и ее окрестности буквально кишат духами всех сортов: одни помогают людям в хозяйстве, другие вызывают болезни, третьи строят всякие козни. Именно так считают местные жители, которые и сегодня следуют древним традициям. Тут вообще как будто проваливаешься в безвременье — первобытные хижины, босоногие дети в потертых джинсах, священники, сжимающие в руках кресты, изготовленные еще в Средние века.

Духовенство здесь почитается особо. Не только потому, что местные жители исповедуют христианство. В регионе практически нет ни школ, ни больниц, и священнослужитель для эфиопов — и учитель грамоты, и метеоролог, и лекарь.

Макуна Хади только готовится стать священником. Говорит, что это довольно долгий и сложный путь. "Сначала — обучение в монастыре, куда принимают с 14 лет. Потом, пока еще не женился, нужно стать диаконом — что я и сделал шесть лет назад. Далее нужно служить и учиться еще минимум десять лет, чтобы получить священнический сан", — объясняет Макуна.

© РИА Новости / Антон Скрипунов Диакон Макуна Хади на фоне церкви Бет Гиоргис. Лалибела. Эфиопия © РИА Новости / Антон Скрипунов Диакон Макуна Хади на фоне церкви Бет Гиоргис. Лалибела. Эфиопия

Помимо вероучения, духовенство Эфиопской церкви должно разбираться в лекарственных снадобьях, знать климатические циклы, уметь вычислять лунные фазы. Все эти навыки нужны прежде всего для помощи верующим.

И конечно, священники здесь просто обязаны разбираться в вопросах контактов с "невидимым миром". Ведь, согласно христианскому вероучению, рядом с нами незримо присутствуют как ангелы, так и бесы. Последние могут и вовсе вселиться в человека и мучить его изнутри.

"Многие — особенно в удаленных от городов местах — обращаются к экзорцисту по поводу и без. Но далеко не всегда та или иная болезнь вызвана влиянием темных сил", — продолжает диакон.

В Эфиопии изгнанием злых духов занимаются не только священники, но и представители уникального духовного сословия, которому нет аналогов в других христианских церквах — дептеры. И они, пожалуй, самые загадочные из эфиопских христиан.

"Могущественные заклинатели"

В Эфиопской церкви дептеры представляют низшую ступень духовенства. Следом за ними идут диаконы, потом священники, епископы. Их главная задача — помогать на службе, где они читают псалмы, поют и... бьют в барабаны. В этом — одна из особенностей местного христианства.

Вообще, христиане Эфиопии ни на кого не похожи. Их община, пожалуй, одна из самых древних в мире, традиции представляют собой причудливый микс из обрядов иудаизма, раннего христианства и африканских племенных обычаев. Во время службы, помимо барабанов, используют систроны (трещотки) и трубы — музыкальные инструменты ветхозаветного Иерусалимского храма. В алтарях эфиопских храмов, кроме крестов и подсвечников, стоит табот — миниатюрная копия Ковчега Завета (главной святыни иудеев). Эфиопы верят, что те самые каменные скрижали с десятью заповедями, которые Господь вручил Моисею на горе Синай, до сих пор хранятся именно у них. А духовенство и верующие в некоторые моменты литургии молятся, встав вместе в круг, прямо как в первые века христианства.

Поэтому Эфиопскую церковь религиоведы относят к так называемым древним восточным церквам, отличающимся своими традициями и вероучением от церквей греческой православной традиции, в числе которых и Русская.

Дептеры — отголосок тех древних времен, когда в каждой христианской общине был лишь один священнослужитель, а ему помогали во всем несколько диаконов с диакониссами. Причем сейчас, как и во времена апостолов, круг их обязанностей не ограничивается участием в богослужениях.

Испокон веков дептеры слыли учеными мужами, которые знают все обо всем на свете. Они были и переписчиками книг, и учителями грамоты, и самыми первыми медиками в Эфиопии. Спроси дептера про какой-нибудь цветок — и он прочтет целую лекцию.

И конечно, дептеры до сих пор занимаются изгнанием демонов. Делают они это разными способами: одни обливают одержимого холодной водой из святого источника, другие окуривают чадом специальных трав, третьи кружат вокруг страдальца с барабаном. Но главное оружие экзорциста — молитва. И специальный посох.

Именно посох Т-образной формы — главный отличительный знак дептер. Его навершие расписано искусными узорами, каждый несет глубокий смысл. Два круга символизируют как солнце с луной, так и двойственную природу Христа — божественную и человеческую. Обязательно есть крест — самый почитаемый в Эфиопии христианский символ. Три креста — символ Святой Троицы.

Стука этого посоха, как считается, злые духи боятся больше всего. Поэтому он активно идет в ход во время обряда экзорцизма. То же самое уже несколько дептер делают и во время службы в храме — чтобы бесы не отвлекали никого от молитвы.

А еще эфиопы верят, что экзорцисты способны одним словом умертвить человека — мол, благодаря общению с нечистью они знают страшные заклинания. Есть даже характерная поговорка: "Худшее из животных — это скорпион, а худший из людей — это дептера".

Тайна экзорцистов

Сами дептеры своим поведением словно подтверждают народную славу таинственных чародеев. Они не особо разговорчивы, а когда пытаешься их спросить про экзорцизм, и вовсе замолкают.

Священник Даниэль Хабеш когда-то тоже был дептерой. Он охотно рассказывает об особенностях местного христианства, но когда речь заходит о его прошлой жизни, начинает говорить загадками.

"Главное для дептеры — обретение истинного знания. В процессе обучения он должен понять, что все вокруг, все бытие — трехсоставно. Во-первых, есть вещи, сотворенные Богом, — мы можем их увидеть или, например, почувствовать. И надо вникнуть в их суть, поэтому дептера разбирается в сути физических вещей. Еще есть мир, где действуют неподконтрольные и невидимые нам силы: различные духи. С ними тоже надо уметь контактировать, чтобы эффективно противостоять им. И есть Бог, которого надо познать" — так он описывает философию дептер.

Собственно экзорцизм, по его словам, — вовсе не главное. Прежде всего дептеры пытаются выяснить, можно ли помочь человеку , "применив знания о физическом мире", то есть с помощью различных снадобий.

"Если же лекарства не помогают, следует обратиться за духовной помощью. Только силой Божией мы можем побороть злых духов", — говорит священник.

Если же обряд экзорцизма прошел неудачно, то дептера должен направить человека непосредственно к священнику. Если он этого не делает, значит, перед вами — шарлатан.

"Мошенникам отдают последние деньги, ничего не получив взамен. К сожалению, таких случаев немало, хотя за помощь людям не принято брать мзду", — сетует отец Даниэль.

А все дело в том, что народная вера в могущество дептер крепка до сих пор. Отсюда и засилье нечистоплотных "специалистов".

Угроза христианству

Впрочем, христиане Эфиопии в последнее время столкнулись с куда более существенной угрозой, чем шарлатаны. Вот уже который месяц их храмы регулярно атакуют, а священников убивают. Верующие винят в этом не только исламистов из соседнего Судана, но и новую местную власть — представителей чуждого им племени оромо.

Осенью прошлого года десятки тысяч оромо вышли на улицы многомиллионной столицы страны Аддис-Абебы, где исторически были сильны позиции народа амхара, исповедующего христианство. Митингующие требовали расширения своих прав и властных полномочий, так как новым главой государства стал их соплеменник. Начались беспорядки, погибли десятки горожан. В последующие три месяца страну захлестнула волна атак на христианские храмы.

"Власти, хоть и не прямо, объявили Эфиопскую церковь своим врагом. Из-за этого у нас были сложности с празднованием Крещения Господня (один из двух самых популярных праздников в стране, так же как и в России, отмечается 19 января. — Прим. ред.), все труднее организовывать крестный ход. Это стало небезопасно. Ведь за все время нападений на нас полиция так и не задержала виновных. Не думаю, что они поймают и тех, кто 4 февраля атаковал церковь на северо-западе Эфиопии: преступники прямо во время службы расстреляли священников и мирян", — рассказывает прихожанин Эфиопской церкви Миераф Лаик.

Поэтому верующие взывают о помощи. Они боятся, что Церковь будет физически уничтожена — и уникальные тысячелетние традиции эфиопских христиан канут в Лету.

"Но отчаиваться не надо. Сегодня мы поплачем, но завтра начнем действовать — будем делать все ради сохранения веры", — говорит Лаик.