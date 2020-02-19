Поиск работы без стресса: карьерные консультанты помогут выпускникам

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. В центре занятости и переобучения В центре занятости и переобучения "Профессионал" появилась служба сопровождения трудоустройства выпускников. Здесь подберут вакансии для тех, кто только получил новую профессию или прокачал навыки. А специалисты флагманского центра "Моя работа" расскажут о том, каким должно быть резюме, помогут подготовиться к телефонному разговору с потенциальными работодателями и очному собеседованию.

Это далеко не весь список услуг, на которые могут рассчитывать будущие профессионалы. Если возникнет неуверенность в выбранном направлении, консультанты по учебно-методической работе и психологи окажут поддержку каждому. Их задача — минимизировать стресс при поиске работы и подкрепить уверенность человека в себе.

Поиск работы параллельно с обучением очень интересует тех, кто ценит время. Люди обращаются с самыми разными вопросами: кому-то нужна помощь в составлении резюме, а кто-то не уверен в том, что сможет найти работу. Наша задача — поддержать каждого", — цитирует официальный портал мэра и правительства Москвы слова Надежды Ледащевой, начальника отдела содействия трудоустройству учебного центра "Профессионал".

Одним из первых новую услугу опробовал экономист Александр Барсуков. Ему 31 год, и когда он обратился в московский центр "Моя работа", то получил не только повышение квалификации по программе "1С: Бухгалтерия", а еще и индивидуальную помощь с дальнейшим трудоустройством.

Мужчина был впечатлен персональным подходом: прежде чем подобрать внушительный список вакансий, специалисты по кадрам разузнали все о его пожеланиях. Вскоре Александр вышел на новую работу и крайне доволен: она его полностью устраивает.

Всем желающим получить дополнительные навыки, смежную с текущей работой специальность или совершенно новую профессию готовы помочь опытные эйчары. Направление в столичный центр может получить любой совершеннолетний гражданин в партнерском учреждении "Моя работа" и районном центре занятости. Также здесь рады соискателям старшего возраста и мамам детей-дошкольников.