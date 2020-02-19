"Трамп в бешенстве": США попробуют добить главного противника

В качестве болевой точки, по которой, вероятно, будет нанесен санкционный удар, выбран флагман цифровой экономики и гордость высокотехнологичной промышленности КНР — компания Huawei. Однако если карательные меры, о которых пишут за океаном, действительно будут приняты, пострадают не только китайские компании, но и их международные партнеры, в том числе в самих США, Евросоюзе и странах Азии. Вполне вероятно, что ради того, чтобы добить китайскую экономику и особенно ее высокотехнологичный сегмент, Вашингтон пойдет на определенные жертвы, включая порчу отношений с Евросоюзом и значительные убытки американских компаний.
Легко заметить, что Huawei и, вполне вероятно, другие китайские компании подвергаются преследованию Вашингтона не за какие-то реальные или мнимые преступления Пекина или нарушения с их стороны, а исключительно из геополитических соображений, о которых прямым текстом пишут американские СМИ.