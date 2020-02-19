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"Трамп в бешенстве": США попробуют добить главного противника
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РИА Новости

"Трамп в бешенстве": США попробуют добить главного противника

08:00 19.02.2020
75064
© AFP 2020 / Mandel NganПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AFP 2020 / Mandel Ngan
Иван Данилов
Иван Данилов
Все материалы
Судя по информации, поступающей в американские финансовые СМИ из администрации Дональда Трампа, Вашингтон рассматривает возможность нанесения серьезного удара по китайской экономике как раз в тот момент, когда она уже и так переживает определенные сложности из-за эпидемии коронавируса.

В качестве болевой точки, по которой, вероятно, будет нанесен санкционный удар, выбран флагман цифровой экономики и гордость высокотехнологичной промышленности КНР — компания Huawei. Однако если карательные меры, о которых пишут за океаном, действительно будут приняты, пострадают не только китайские компании, но и их международные партнеры, в том числе в самих США, Евросоюзе и странах Азии. Вполне вероятно, что ради того, чтобы добить китайскую экономику и особенно ее высокотехнологичный сегмент, Вашингтон пойдет на определенные жертвы, включая порчу отношений с Евросоюзом и значительные убытки американских компаний.

Влиятельное и хорошо информированное о вашингтонском закулисье издание The Wall Street Journal сообщает:
"Администрация Трампа рассматривает новые торговые санкции в отношении Китая. Эти меры будут ограничивать использование американского оборудования для производства микросхем, поскольку, по словам источников, знакомых с планом, (Вашингтон) пытается отрезать доступ Китая к ключевым технологиям в сфере полупроводников. <...>
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Это провал. США попытались запретить всем то, что разрешают себе
Министерство торговли США разрабатывает проект изменений в так называемом правиле о прямых иностранных товарах, которое ограничивает использование иностранными компаниями американских технологий в целях производства изделий военного назначения или продукции для силовых структур. Источники, знакомые с дискуссиями о предложениях, указывают, что изменения могут позволить министерству требовать, чтобы производители микросхем по всему миру получали лицензии, если они намерены использовать американское оборудование при выпуске чипов для Huawei Technologies Co. Китайские компании должны рассматривать акцию как угрозу для них, и именно это является заявленной целью".
Нельзя не отметить, что у таких мер обязательно возникнут тяжелейшие последствия в дипломатическом и экономическом плане. Представим одну из типичных ситуаций, которая вполне может возникнуть, если новые антикитайские ограничения (а по сути — экономические санкции) будут приняты в драконовском варианте: азиатская или европейская компания купила в США производственную линию для микросхем, деньги (вероятно, заемные) — уплачены, и компания справедливо считает, что купленные станки и агрегаты являются ее собственностью, с которой можно делать все что угодно. Но тут на сцену выходит Министерство торговли США и "под дулом пистолета", а точнее под угрозой так называемых вторичных санкций, таких как заморозка долларовых счетов, экспроприация американских активов и т. д., требует, чтобы компания не продавала свою продукцию крупнейшему китайскому потребителю.
Два веселых гуся. Трамп и Джонсон послали друг друга на Huawei
17 февраля, 17:56Акценты
Два веселых гуся. Трамп и Джонсон послали друг друга на Huawei Формально кошку, что пробежала между ними, зовут Huawei. Трамп давно уговаривает Джонсона, как и всех прочих, не связываться с китайским техногигантом. А как устоять, если тот не одну точку, а сразу 5G нащупал.
Как минимум последствиями таких мер могут стать крупные убытки, а как максимум — банкротства, которые серьезно повлияют на отношение к Соединенным Штатам в Европе и Азии. Конечно, поставщики Huawei, пользующиеся американскими технологиями, будут пытаться обойти санкции и, например, продавать свою продукцию фирмам-прокладкам, но практика показывает, что власти США обязательно будут охотиться за такими нарушителями, выявлять их и карать максимально жестким образом.

Легко заметить, что Huawei и, вполне вероятно, другие китайские компании подвергаются преследованию Вашингтона не за какие-то реальные или мнимые преступления Пекина или нарушения с их стороны, а исключительно из геополитических соображений, о которых прямым текстом пишут американские СМИ.

"Борьба с Huawei — лишь часть более масштабной битвы между США и Китаем, поскольку Вашингтон пытается сдержать влияние и мощь Пекина, а также добиться того, чтобы вторая по величине экономика мира не доминировала в передовых отраслях, которые могли бы дать Пекину экономическое и военное преимущество", — откровенничает The New York Times.
Впрочем, планы администрации Трампа не ограничиваются микросхемами и конкретной компанией Huawei, а распространяются гораздо шире. "Соединенные Штаты пытаются еще сильнее сократить доступ Китая к американским технологиям и рассматривают возможность ограничения продаж микрочипов, (систем) искусственного интеллекта, робототехники и некоторых видов передового программного обеспечения, а также запрета технологическим фирмам сотрудничать или просто делиться исследованиями с китайскими компаниями", — сообщает то же издание.
Протестующие жгут флаги США на улице в Маниле, Филиппины
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Сверхдержава больше не страшна
В этом контексте особенно интересен тот факт, что европейские союзники США, включая даже Великобританию, не реагируют на попытки Вашингтона принудить их отказаться от сотрудничества с Китаем. Именно европейское упорство, вероятно, стало причиной радикализации антикитайской стратегии администрации Дональда Трампа. Huawei и китайскую высокотехнологичную промышленность в целом, вероятно, будут душить на физическом уровне, просто лишив доступа к тем технологическим процессам, которые Китай еще не успел заменить своими собственными. Успешность удушения вызывает сомнения, а вот в том, что такое поведение будет активно стимулировать антагонизм по линиям Лондон — Вашингтон и Берлин — Вашингтон, сомневаться не приходится. Британские СМИ сообщают, что Трамп уже устроил (пока безрезультатную) телефонную выволочку премьеру Джонсону как раз из-за Huawei: "Ссылаясь на неназванных чиновников в Лондоне и Вашингтоне, Financial Times заявила, что президент был в ярости во время телефонного разговора на прошлой неделе после того, как правительство Джонсона заявило, что Huawei может сыграть ограниченную роль в создании британской мобильной сети 5G, несмотря на предупреждения администрации Трампа. Газета утверждает, что один источник, который был проинформирован о содержании звонка, состоявшегося 28 января, сказал, что г-н Трамп был в бешенстве. Издание также сослалось еще на один источник, который сказал, что разговор был "очень трудным" и тон президента США ошеломил британских чиновников".
Аналогичный, хотя и более вежливый по форме инцидент произошел на Мюнхенской конференции по безопасности: американские дипломаты, эксперты и военные критиковали Германию в частности и Евросоюз в целом за желание продолжать работать с Китаем в сфере высоких технологий и сетей 5G, а европейцы вежливо указывали вашингтонским визави на то, что их нотации являются неприемлемыми. Как отмечает The New York Times, "Huawei выигрывает спор в Европе", несмотря на все американские усилия и угрозы. Это очень похоже на ситуацию с "Северным потоком — 2", только вместо российского газопровода Вашингтон пытается с помощью санкций торпедировать строительство китайской компанией телекоммуникационных сетей нового поколения.
Председатель Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (в центре) на Мюнхенской конференции по безопасности
16 февраля, 13:26
Пелоси рассказала, почему опасно использование 5G компании Huawei
Возможно, ему действительно удастся создать определенные сложности и задержки китайских проектов, но, как и в случае с российским газопроводом, это будет краткосрочная, а по сути — пиррова победа. Чем активнее США размахивают санкционной дубинкой, тем активнее Евросоюз, Китай и Россия работают над тем, чтобы построить долгосрочную защиту от недружественных актов Вашингтона. Так что в изоляции как раз может оказаться сам Вашингтон, а не те, кого он пытается наказать за стремление к свободе от американской гегемонии.
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Министерство торговли СШАДональд ТрампЕвросоюзFinancial TimesThe Wall Street JournalHuawei TechnologiesЛондонВашингтон (штат)АвторыВ мире
Популярные комментарии
Мораль: никаких активов и торговых сделок с США. Искать любую альтернативу в Европе или Азии, или в России. Не только искать, но и создавать свои площадки для вложения активов и торговых сделок. Исключить США из списков надёжных торговых и научных партнёров. Сначала потихоньку, шажок за шажком, но затем переходить к более уверенным шагам, чтобы отрезать гегемону все возможности размахивать санкционной первобытной дубинкой.
19 февраля, 08:24
МММарина Минаева
162100679
Убытков для США быть не может , пару прокитайских компаний на территории США пострадают, но к этому и стремятся.
19 февраля, 09:08
freizdorf
10301025
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