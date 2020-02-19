Европа "забыла спросить" мнение Киева о Донбассе

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости, Антон Лисицын. План по Донбассу, предложенный на Мюнхенской конференции, вызвал в Киеве обиду и негодование. "Нас не спросили", — расстроился президент Украины Владимир Зеленский. Документ исчез с официального сайта мероприятия, а потом опять появился. Украинские политики предлагали свой вариант "умиротворения" региона. Это была давно вынашиваемая идея "зачистки" Донбасса по так называемому хорватскому сценарию. Насколько это реально — разбиралось РИА Новости.
Закон о "коллаборационистах"
На конференции в столице Баварии Зеленский, который шел к власти как "президент мира", повторял риторику предыдущего главы государства Петра Порошенко. Убеждал, что конфликт в Донбассе — это дело всего континента, а не только Украины. "Это война в Европе. И она вместе с аннексией Крыма уже длится столько же, сколько и Вторая мировая война, — представьте себе", — сообщил он.
Как и его предшественник, отказался говорить напрямую с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. "Мы готовы к диалогу с мирным населением этих территорий. Но не с теми, кто является непризнанным с точки зрения международного права, а следовательно, не может представлять местное население Украины", — объяснял Зеленский.
Упомянул и "совместные патрули". "Думаю, что у нас есть возможность додавить, чтобы там были как украинцы, так и представители временно оккупированных территорий, так и ОБСЕ", — уточнил он. Глава украинского МИД Вадим Пристайко вспомнил в связи с этим недавнюю историю Балканского полустрова. "Мы решаем, как сделать так, учитывая опыт, например, Хорватии, чтобы обеспечить безопасность на этой территории. Возможно, к тому времени, чтобы провести выборы", — отметил дипломат.
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ДНР покидают свои позиции у села Петровское
Военнослужащие Народной милиции ДНР покидают свои позиции у села Петровское
О хорватском сценарии заговорил и глава украинского МВД Арсен Аваков. Он, кстати, побывал в Мюнхене, хотя его должность не подразумевает участия в дипломатических мероприятиях. По мнению Авакова, "совместные полицейские силы" из представителей Киева и неких "сообществ" должны действовать до того момента, пока Украина не вернет контроль над территориями.
Речь идет именно о "зачистке" Донбасса, а не о мирной реинтеграции. Аваков считает, что вместо предусмотренной Минскими соглашениями амнистии Украине необходимо принять закон о "коллаборационистах". "Если ты выполняешь репрессивную функцию, если ты организовываешь отряды, которые стреляют в нашу сторону, то не попадаешь под прощение, а попадаешь под уголовное преследование", — рассудил он.
О хорватском сценарии в Киеве твердят давно. Еще в 2014-м Юрий Луценко (один из ближайших соратников тогдашнего украинского президента, назначенный вскоре генеральным прокурором) признавался, что перемирие с ополченцами нужно только для того, чтобы собраться с силами. "Три года хорваты терпели, — говорил он. — А затем за несколько часов танковой атакой смели сепаратистов с земли". Так Луценко успокаивал "партию войны" в Киеве, недовольную тем, что Порошенко идет на уступки Донбассу.
В 2015-м замминистра по делам беженцев Юрий Грымчак в интервью высказал мнение, что Киеву не удастся реализовать вариант Сербской Краины. Более подходящим он считал сценарий Восточной Славонии, реинтегрированной в Хорватию под контролем ООН.
В 2017-м премьер-министр Украины Владимир Гройсман также ссылался Хорватию. По его словам, Загреб даже консультировал Киев по поводу Донбасса. "Будем нарабатывать совместно и перенимать тот опыт, который был достаточно эффективен в их стране", — оптимистично рапортовал он.
© Фото : Joint Forces OperationУкраинская военная техника в Донбассе
© Фото : Joint Forces Operation
Украинская военная техника в Донбассе
"А нас не спросили"
Мир в Донбассе многим украинским политикам неинтересен — Мюнхенская конференция показала это еще раз. Председатель мероприятия, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер попал в базу украинского сайта "Миротворец" за "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины", а также "участие в пропагандистских мероприятиях России против Украины". Причина — Ишингер подписал документ под названием "Двенадцать шагов по укреплению безопасности на Украине и в Евроатлантическом регионе". Ничего прорывного там не было — контроль за исполнением Минских соглашений, условия снятия санкций с России, гарантии прав этнических меньшинств.
Депутат Верховной рады от партии Порошенко Ирина Геращенко назвала это провокацией и "двенадцатью шагами по реабилитации" Москвы. И ее ничуть не смутило то, что в "провокации" приняли участие бывший командующий НАТО в Европе Филипп Бридлав, экс-руководитель миссии ОБСЕ в Донбассе Александр Хуг, бывший министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт, подписавшие документ.
Его сначала удалили с официального сайта, а потом вернули. В тот короткий промежуток времени, пока документа на сайте не было, помощник Порошенко Святослав Цеголко успел доложить: "Мюнхенская конференция едва не стала местом "мюнхенского сговора" против Украины. Петр Порошенко резко поставил вопрос перед организаторами. И хотя текст "Двенадцати шагов" исчез с сайта конференции, друзья Украины до сих пор в шоке".
Зеленский тоже высказал претензии: "Я всегда обижался, когда об Украине начинали говорить за спиной, решать вопросы. Это как с этим вчерашним планом. В Мюнхене нашли новый план, как урегулировать войну на востоке Украины. А нас не спросили. А где мы? Это у нас война. Можно же нас прямо спросить".
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности
Как объясняет политтехнолог, руководитель центра "Третий сектор" Андрей Золотарев, возмущение и обиды политиков из Киева свидетельствуют о том, что "партия ни мира, ни войны" никуда не делась: "Любое мирное урегулирование грозит многим должностным лицам потерей политического влияния. Благодаря войне они не только получают очки в аппаратных играх, но и зарабатывают деньги. "Партия ни мира, ни войны" будет всеми силами препятствовать исполнению Минских соглашений".
"В "Двенадцати шагах" речь шла не о мире, а о стабильном перемирии. Тяжело заподозрить Карла Бильдта в том, что он выполняет волю Путина, как и других, поставивших подписи под планом. Документ отражает видение европейцев. Они устали от конфликта на Украине, это реальность, с которой Киеву придется считаться. Поэтому Европа предлагает меры по деэскалации. А у Порошенко и его команды простая линия: что бы ни делал Зеленский — все зрада (предательство) и сдача национальных интересов", — добавляет собеседник РИА Новости.
Но самое печальное для Киева, полагает Золотарев, в том, что на Мюнхенской конференции в основном обсуждали другие регионы. "Больше внимания уделили Ближнему Востоку и Африке. Это сейчас заботит западный мир", — отмечает он.
© REUTERS / Michael DalderЧлены международного комитета на совещании по Ливии на Мюнхенской конференции по безопасности, Германия. 16 февраля 2020 года
Члены международного комитета на совещании по Ливии на Мюнхенской конференции по безопасности, Германия. 16 февраля 2020 года
Директор Фонда прогрессивной политики, специалист по Балканам Олег Бондаренко полагает, что у Киева мало шансов реализовать хорватский сценарий в Донбассе. "Это непохожие истории. Москва сегодня — это не Белград в 90-е. Никто не поддержит Украину в таком формате, как Хорватию в те времена. И тогда Запад не просто морально поддержал, а вооружил Загреб, хорватская армия была самой многочисленной в Европе. Последнее десятилетие XX века — это сплошные конфликты после распада огромных государств. В бывшем СССР было несколько горячих точек: Приднестровье, Карабах, Осетия, Абхазия. В бывшей Югославии, в Боснии, воевали все против всех. "Зачистка" Сербской Краины была для Запада еще одной войнушкой в распавшемся соцлагере. Донбасс — совсем другая тема", — говорит собеседник РИА Новости.
Хорватский сценарий закончился тем, что "реинтегрированные" территории обезлюдели. "На освобожденных — от сербов, конечно — землях нет почти никого. Сербы бежали, хорваты не заселились", — подчеркивает Бондаренко.
По его словам, как бы ни был для Киева привлекателен такой вариант, "это только мечты, реализовать их никто не даст".