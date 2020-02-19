Европа "забыла спросить" мнение Киева о Донбассе

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости, Антон Лисицын. План по Донбассу, предложенный на Мюнхенской конференции, вызвал в Киеве обиду и негодование. "Нас не спросили", — расстроился президент Украины Владимир Зеленский. Документ исчез с официального сайта мероприятия, а потом опять появился. Украинские политики предлагали свой вариант "умиротворения" региона. Это была давно вынашиваемая идея "зачистки" Донбасса по так называемому хорватскому сценарию. Насколько это реально — разбиралось РИА Новости.

Закон о "коллаборационистах"

На конференции в столице Баварии Зеленский, который шел к власти как "президент мира", повторял риторику предыдущего главы государства Петра Порошенко. Убеждал, что конфликт в Донбассе — это дело всего континента, а не только Украины. "Это война в Европе. И она вместе с аннексией Крыма уже длится столько же, сколько и Вторая мировая война, — представьте себе", — сообщил он.

Как и его предшественник, отказался говорить напрямую с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. "Мы готовы к диалогу с мирным населением этих территорий. Но не с теми, кто является непризнанным с точки зрения международного права, а следовательно, не может представлять местное население Украины", — объяснял Зеленский.

Упомянул и "совместные патрули". "Думаю, что у нас есть возможность додавить, чтобы там были как украинцы, так и представители временно оккупированных территорий, так и ОБСЕ", — уточнил он. Глава украинского МИД Вадим Пристайко вспомнил в связи с этим недавнюю историю Балканского полустрова. "Мы решаем, как сделать так, учитывая опыт, например, Хорватии, чтобы обеспечить безопасность на этой территории. Возможно, к тому времени, чтобы провести выборы", — отметил дипломат.

О хорватском сценарии заговорил и глава украинского МВД Арсен Аваков. Он, кстати, побывал в Мюнхене, хотя его должность не подразумевает участия в дипломатических мероприятиях. По мнению Авакова, "совместные полицейские силы" из представителей Киева и неких "сообществ" должны действовать до того момента, пока Украина не вернет контроль над территориями.

Речь идет именно о "зачистке" Донбасса, а не о мирной реинтеграции. Аваков считает, что вместо предусмотренной Минскими соглашениями амнистии Украине необходимо принять закон о "коллаборационистах". "Если ты выполняешь репрессивную функцию, если ты организовываешь отряды, которые стреляют в нашу сторону, то не попадаешь под прощение, а попадаешь под уголовное преследование", — рассудил он.

О хорватском сценарии в Киеве твердят давно. Еще в 2014-м Юрий Луценко (один из ближайших соратников тогдашнего украинского президента, назначенный вскоре генеральным прокурором) признавался, что перемирие с ополченцами нужно только для того, чтобы собраться с силами. "Три года хорваты терпели, — говорил он. — А затем за несколько часов танковой атакой смели сепаратистов с земли". Так Луценко успокаивал "партию войны" в Киеве, недовольную тем, что Порошенко идет на уступки Донбассу.

В 2015-м замминистра по делам беженцев Юрий Грымчак в интервью высказал мнение, что Киеву не удастся реализовать вариант Сербской Краины. Более подходящим он считал сценарий Восточной Славонии, реинтегрированной в Хорватию под контролем ООН.

В 2017-м премьер-министр Украины Владимир Гройсман также ссылался Хорватию. По его словам, Загреб даже консультировал Киев по поводу Донбасса. "Будем нарабатывать совместно и перенимать тот опыт, который был достаточно эффективен в их стране", — оптимистично рапортовал он.

© Фото : Joint Forces Operation Украинская военная техника в Донбассе © Фото : Joint Forces Operation Украинская военная техника в Донбассе

"А нас не спросили"

Мир в Донбассе многим украинским политикам неинтересен — Мюнхенская конференция показала это еще раз. Председатель мероприятия, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер попал в базу украинского сайта "Миротворец" за "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины", а также "участие в пропагандистских мероприятиях России против Украины". Причина — Ишингер подписал документ под названием "Двенадцать шагов по укреплению безопасности на Украине и в Евроатлантическом регионе". Ничего прорывного там не было — контроль за исполнением Минских соглашений, условия снятия санкций с России, гарантии прав этнических меньшинств.

Депутат Верховной рады от партии Порошенко Ирина Геращенко назвала это провокацией и "двенадцатью шагами по реабилитации" Москвы. И ее ничуть не смутило то, что в "провокации" приняли участие бывший командующий НАТО в Европе Филипп Бридлав, экс-руководитель миссии ОБСЕ в Донбассе Александр Хуг, бывший министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт, подписавшие документ.

Его сначала удалили с официального сайта, а потом вернули. В тот короткий промежуток времени, пока документа на сайте не было, помощник Порошенко Святослав Цеголко успел доложить: "Мюнхенская конференция едва не стала местом "мюнхенского сговора" против Украины. Петр Порошенко резко поставил вопрос перед организаторами. И хотя текст "Двенадцати шагов" исчез с сайта конференции, друзья Украины до сих пор в шоке".

Зеленский тоже высказал претензии: "Я всегда обижался, когда об Украине начинали говорить за спиной, решать вопросы. Это как с этим вчерашним планом. В Мюнхене нашли новый план, как урегулировать войну на востоке Украины. А нас не спросили. А где мы? Это у нас война. Можно же нас прямо спросить".

Как объясняет политтехнолог, руководитель центра "Третий сектор" Андрей Золотарев, возмущение и обиды политиков из Киева свидетельствуют о том, что "партия ни мира, ни войны" никуда не делась: "Любое мирное урегулирование грозит многим должностным лицам потерей политического влияния. Благодаря войне они не только получают очки в аппаратных играх, но и зарабатывают деньги. "Партия ни мира, ни войны" будет всеми силами препятствовать исполнению Минских соглашений".

"В "Двенадцати шагах" речь шла не о мире, а о стабильном перемирии. Тяжело заподозрить Карла Бильдта в том, что он выполняет волю Путина, как и других, поставивших подписи под планом. Документ отражает видение европейцев. Они устали от конфликта на Украине, это реальность, с которой Киеву придется считаться. Поэтому Европа предлагает меры по деэскалации. А у Порошенко и его команды простая линия: что бы ни делал Зеленский — все зрада (предательство) и сдача национальных интересов", — добавляет собеседник РИА Новости.

Но самое печальное для Киева, полагает Золотарев, в том, что на Мюнхенской конференции в основном обсуждали другие регионы. "Больше внимания уделили Ближнему Востоку и Африке. Это сейчас заботит западный мир", — отмечает он.

© REUTERS / Michael Dalder Члены международного комитета на совещании по Ливии на Мюнхенской конференции по безопасности, Германия. 16 февраля 2020 года © REUTERS / Michael Dalder Члены международного комитета на совещании по Ливии на Мюнхенской конференции по безопасности, Германия. 16 февраля 2020 года

Директор Фонда прогрессивной политики, специалист по Балканам Олег Бондаренко полагает, что у Киева мало шансов реализовать хорватский сценарий в Донбассе. "Это непохожие истории. Москва сегодня — это не Белград в 90-е. Никто не поддержит Украину в таком формате, как Хорватию в те времена. И тогда Запад не просто морально поддержал, а вооружил Загреб, хорватская армия была самой многочисленной в Европе. Последнее десятилетие XX века — это сплошные конфликты после распада огромных государств. В бывшем СССР было несколько горячих точек: Приднестровье, Карабах, Осетия, Абхазия. В бывшей Югославии, в Боснии, воевали все против всех. "Зачистка" Сербской Краины была для Запада еще одной войнушкой в распавшемся соцлагере. Донбасс — совсем другая тема", — говорит собеседник РИА Новости.

Хорватский сценарий закончился тем, что "реинтегрированные" территории обезлюдели. "На освобожденных — от сербов, конечно — землях нет почти никого. Сербы бежали, хорваты не заселились", — подчеркивает Бондаренко.