Новая финансовая мера поддержки беременных женщин появилась в Коми

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Теперь любая беременная женщина может получить дополнительно денежное пособие на питание — в Коми заработала новая мера социальной поддержки, которая дополняет уже существующие.

"Пособие на покупку продуктов назначается без учета каких-либо критериев нуждаемости, абсолютно каждой беременной женщине, у которой срок беременности не менее 12 недель и которая состоит на учете по беременности и родам в медицинской организации региона", — сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми.

В ведомстве рассказали, что новая мера поддержки сразу вошла в число наиболее востребованных выплат. Только за первый месяц за назначением обратились 567 будущих мам.

"Заинтересованность в этой мере поддержки не спадает, за консультациями и разъяснениями по вопросам предоставления пособия беременным женщинам на покупку продуктов жительницы республики обращаются к специалистам соцзащиты ежедневно", — отметили в республиканском Минтруде.

Ежемесячно все жительницы республики, которые ждут ребенка, могут пополнить свой бюджет на одну тысячу рублей.