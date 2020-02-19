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2020-02-19T13:04+0300
https://ria.ru/20200219/1564932485.html
Новая финансовая мера поддержки беременных женщин появилась в Коми
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РИА Новости

Новая финансовая мера поддержки беременных женщин появилась в Коми

08:00 19.02.2020 (обновлено: 13:04 19.02.2020)
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© Фото предоставлено министерством труда, занятости и социальной защиты Республики КомиБеременная женщина в супермаркете
Беременная женщина в супермаркете
© Фото предоставлено министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Теперь любая беременная женщина может получить дополнительно денежное пособие на питание — в Коми заработала новая мера социальной поддержки, которая дополняет уже существующие.
"Пособие на покупку продуктов назначается без учета каких-либо критериев нуждаемости, абсолютно каждой беременной женщине, у которой срок беременности не менее 12 недель и которая состоит на учете по беременности и родам в медицинской организации региона", — сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми.
В ведомстве рассказали, что новая мера поддержки сразу вошла в число наиболее востребованных выплат. Только за первый месяц за назначением обратились 567 будущих мам.
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"Заинтересованность в этой мере поддержки не спадает, за консультациями и разъяснениями по вопросам предоставления пособия беременным женщинам на покупку продуктов жительницы республики обращаются к специалистам соцзащиты ежедневно", — отметили в республиканском Минтруде.
Ежемесячно все жительницы республики, которые ждут ребенка, могут пополнить свой бюджет на одну тысячу рублей.
За предоставлением пособия беременным женщинам на покупку продуктов питания нужно обращаться в Центр предоставления государственных услуг в сфере социальной защиты населения или в МФЦ "Мои документы" по месту жительства или пребывания. Для назначения этой меры поддержки кроме заявления потребуются паспорт и справка, подтверждающая факт наблюдения женщины во время беременности в медорганизации республики.
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