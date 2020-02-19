Стало ясно, что будет с долларом в 2020 году

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости, Наталья Дембинская. Министерство финансов существенно скорректировало прогноз среднегодового курса доллара относительно рубля. Раньше использовали значение 65,7, а в подготовленных поправках в федеральный бюджет речь идет уже о 63,9. С тем, что национальная валюта продолжит укрепляться, согласны и в Минэкономразвития. Независимые аналитики также подтверждают, что, несмотря на негативный новостной фон, сформированный эпидемией коронавируса, инвесторы не откажутся от вложений в российские активы.

Обновленные прогнозы

На прошлой неделе министр финансов Антон Силуанов на заседании правительства представил поправки в федеральный бюджет на 2020-2022 годы, подготовленные в соответствии с посланием президента Федеральному собранию. В документе уточнены многие макроэкономические параметры, в том числе котировки доллара. Предполагается, что в 2020-м средний курс американской валюты составит 63,9 рубля, а не 65,7, как предсказывали ранее. И для этого есть все основания.

По мнению аналитиков, существенную поддержку рублю окажут низкий уровень инфляции и стабильная общая макроэкономическая ситуация в стране. А также цены на нефть — Минфин повысил прогноз по марке Urals с 57 долларов за баррель до 57,7.

Как указывают эксперты "ВТБ Капитала", рубль располагает серьезным потенциалом дальнейшего укрепления благодаря предстоящим налоговым платежам отечественных компаний (основной объем ожидается 25 февраля), благоприятной сезонной ситуации для счета текущих операций в феврале, высокому спросу на ОФЗ и планам Банка России по продаже валютных поступлений от передачи своей доли в Сбербанке Минфину.

Более долгосрочный фактор — расходы бюджета на развитие экономики. "Затраты на нацпроекты и социальные выплаты прибавят к скорости роста ВВП не менее 0,2%, — отмечает Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс". — Мы ожидаем, что в первом квартале доллар будет торговаться преимущественно в диапазоне 62,5-64,5 рубля".

Многое, конечно, зависит от эпидемии коронавируса. Если в ближайшие недели темпы роста заболеваемости и распространения инфекции на другие регионы снизятся (о чем свидетельствуют последние данные), нефтяные котировки восстановятся, а спрос на рисковые активы, в том числе и рублевые, повысится.

"Это поможет российской валюте, которая и сейчас выглядит относительно стабильно благодаря притоку средств в гособлигации на фоне сигналов ЦБ о вероятном дальнейшем снижении ставки", — говорит Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер". В итоге можно рассчитывать на курс 62,5-63.

Худший сценарий

Если же масштабы проблемы коронавируса инвесторы недооценивают, впереди новая волна распродаж, которая затронет в том числе и рынок нефти, что окажет давление на рубль.

"Уже есть данные, что по итогам первого квартала Китай потеряет более 140 миллиардов долларов, это около процента ВВП. Каждый процентный пункт китайского ВВП — порядка 0,5% мировой экономики, — указывает Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets. — То есть глобальная экономика в первом квартале сократится минимум на 0,5%. Соответственно, упадет спрос на энергоресурсы, нефтяные котировки пойдут вниз. По итогам года речь может идти о 50-55 долларах за баррель. Российский бюджет понесет потери, и национальная валюта ослабеет".

"Нельзя исключать, что волатильность на сырьевых рынках и переоценка международными инвесторами потенциала развивающихся экономик приведет к скачку курса доллара в диапазоне 65-70 рублей уже в третьем квартале", — предупреждает Георгий Ващенко.

К тому же во второй половине года негативных настроений инвесторам может добавить внешнеполитический фактор: приближение выборов президента США. Если вероятность победы кандидата от Демократической партии повысится, экономические риски возрастут, поскольку программа демократов подразумевает жесткие ограничения на добычу углеводородов, а также резкое увеличение социальных расходов.

При неблагоприятном развитии событий в мировой экономике и политике, как предполагает Дмитрий Бабин из "БКС Брокер", рубль будет постепенно сдавать позиции: доллар подорожает до 65-ти или даже обновит годовой максимум — больше 67-ми.