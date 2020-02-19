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Стало ясно, что будет с долларом в 2020 году
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РИА Новости

Стало ясно, что будет с долларом в 2020 году

08:00 19.02.2020 (обновлено: 11:04 19.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковАмериканские доллары
Американские доллары
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости, Наталья Дембинская. Министерство финансов существенно скорректировало прогноз среднегодового курса доллара относительно рубля. Раньше использовали значение 65,7, а в подготовленных поправках в федеральный бюджет речь идет уже о 63,9. С тем, что национальная валюта продолжит укрепляться, согласны и в Минэкономразвития. Независимые аналитики также подтверждают, что, несмотря на негативный новостной фон, сформированный эпидемией коронавируса, инвесторы не откажутся от вложений в российские активы.

Обновленные прогнозы

На прошлой неделе министр финансов Антон Силуанов на заседании правительства представил поправки в федеральный бюджет на 2020-2022 годы, подготовленные в соответствии с посланием президента Федеральному собранию. В документе уточнены многие макроэкономические параметры, в том числе котировки доллара. Предполагается, что в 2020-м средний курс американской валюты составит 63,9 рубля, а не 65,7, как предсказывали ранее. И для этого есть все основания.

По мнению аналитиков, существенную поддержку рублю окажут низкий уровень инфляции и стабильная общая макроэкономическая ситуация в стране. А также цены на нефть — Минфин повысил прогноз по марке Urals с 57 долларов за баррель до 57,7.

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Как указывают эксперты "ВТБ Капитала", рубль располагает серьезным потенциалом дальнейшего укрепления благодаря предстоящим налоговым платежам отечественных компаний (основной объем ожидается 25 февраля), благоприятной сезонной ситуации для счета текущих операций в феврале, высокому спросу на ОФЗ и планам Банка России по продаже валютных поступлений от передачи своей доли в Сбербанке Минфину.
Более долгосрочный фактор — расходы бюджета на развитие экономики. "Затраты на нацпроекты и социальные выплаты прибавят к скорости роста ВВП не менее 0,2%, — отмечает Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс". — Мы ожидаем, что в первом квартале доллар будет торговаться преимущественно в диапазоне 62,5-64,5 рубля".
Многое, конечно, зависит от эпидемии коронавируса. Если в ближайшие недели темпы роста заболеваемости и распространения инфекции на другие регионы снизятся (о чем свидетельствуют последние данные), нефтяные котировки восстановятся, а спрос на рисковые активы, в том числе и рублевые, повысится.

"Это поможет российской валюте, которая и сейчас выглядит относительно стабильно благодаря притоку средств в гособлигации на фоне сигналов ЦБ о вероятном дальнейшем снижении ставки", — говорит Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер". В итоге можно рассчитывать на курс 62,5-63.

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Худший сценарий

Если же масштабы проблемы коронавируса инвесторы недооценивают, впереди новая волна распродаж, которая затронет в том числе и рынок нефти, что окажет давление на рубль.
"Уже есть данные, что по итогам первого квартала Китай потеряет более 140 миллиардов долларов, это около процента ВВП. Каждый процентный пункт китайского ВВП — порядка 0,5% мировой экономики, — указывает Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets. — То есть глобальная экономика в первом квартале сократится минимум на 0,5%. Соответственно, упадет спрос на энергоресурсы, нефтяные котировки пойдут вниз. По итогам года речь может идти о 50-55 долларах за баррель. Российский бюджет понесет потери, и национальная валюта ослабеет".
"Нельзя исключать, что волатильность на сырьевых рынках и переоценка международными инвесторами потенциала развивающихся экономик приведет к скачку курса доллара в диапазоне 65-70 рублей уже в третьем квартале", — предупреждает Георгий Ващенко.
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К тому же во второй половине года негативных настроений инвесторам может добавить внешнеполитический фактор: приближение выборов президента США. Если вероятность победы кандидата от Демократической партии повысится, экономические риски возрастут, поскольку программа демократов подразумевает жесткие ограничения на добычу углеводородов, а также резкое увеличение социальных расходов.
При неблагоприятном развитии событий в мировой экономике и политике, как предполагает Дмитрий Бабин из "БКС Брокер", рубль будет постепенно сдавать позиции: доллар подорожает до 65-ти или даже обновит годовой максимум — больше 67-ми.
Евро уйдет за 70, демонстрируя умеренный рост: давление на европейскую валюту продолжит оказывать замедление экономики Старого Света.
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курс рубляДинамика курсов валютUralsСбербанк РоссииЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
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