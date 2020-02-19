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"Пристал к чужой девушке": кто ответит за смерть хоккеиста Воропаева
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РИА Новости

"Пристал к чужой девушке": кто ответит за смерть хоккеиста Воропаева

08:00 19.02.2020
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© Фото : из личного архива, предоставлено матерью обвиняемогоНикита Воропаев, Дмитрий Мордвинцев
Никита Воропаев, Дмитрий Мордвинцев
© Фото : из личного архива, предоставлено матерью обвиняемого
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости, Виктор Званцев. В Тамбовской области открылся судебный процесс по резонансному уголовному делу хоккеиста Никиты Воропаева, который прошлым летом получил травму во время драки в баре. Друзья отвезли пострадавшего в больницу, где его оформили под другими именем, осмотрели и отпустили домой. Через два дня он впал в кому и через неделю с небольшим скончался. О том, почему Воропаеву вовремя не оказали квалифицированную медицинскую помощь и кто был зачинщиком конфликта, — в материале РИА Новости.

"Удар на опережение"

Вечером 13 июля 27-летний хоккеист проводил время с друзьями в караоке-баре "Шаляпинъ". Около полуночи туда заглянул 21-летний Дмитрий Мордвинцев, приехавший в Тамбов на выходные из города Рассказово.
"В холле кафе Никита схватил за руку девушку Димы, — рассказывает РИА Новости мать обвиняемого Татьяна. — На замечание сына отреагировал агрессивно, предложил выйти. На улице Воропаев шагнул в сторону Димы, и тот сразу ударил".
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Молодой человек упал, потерял сознание. Когда пришел в себя, друзья поймали такси и отвезли его в городскую больницу № 2.
"Там Никиту записали под другим именем, — объясняет РИА Новости источник в правоохранительных органах. — Дело в том, что он был действующим сотрудником областного ГУ ФСИН и не хотел, чтобы на работе узнали об инциденте. После осмотра Воропаев попросил отпустить его домой, что врачи и сделали".
Два дня он пролежал с сильной головной болью. Затем состояние резко ухудшилось, родственники вызвали скорую. Впавшего в кому Никиту поместили в реанимацию, а против Мордвинцева возбудили уголовное дело по статье 118 УК "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Его задержали, допросили и отпустили домой.
Друзья и коллеги пострадавшего объявили сбор средств на операцию в московском Институте нейрохирургии имени Бурденко. Набрали нужную сумму. Но было уже поздно: 25 июля молодой человек скончался, не приходя в сознание.
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Другое имя

Материалы дела передали из МВД в районное отделение, затем — в областное управление СКР, в отдел по расследованию особо важных дел. Статью переквалифицировали, Мордвинцева вновь задержали, предъявив обвинение в "умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем не неосторожности смерть потерпевшего" и отправили под домашний арест. Родственники погибшего требовали заключения в СИЗО.
"По версии следствия, конфликт в караоке-клубе "Шаляпинъ" произошел между молодыми людьми из-за девушки, — проинформировали РИА Новости в СУ СКР по Тамбовской области. — На улице они продолжили выяснять отношения, где обвиняемый ударил рукой Воропаева по туловищу и по лицу, после чего тот упал и ударился головой об асфальт".
© Фото : СУ СКР по Тамбовской областиНиките Воропаеву было 27 лет
Никите Воропаеву было 27 лет
© Фото : СУ СКР по Тамбовской области
Никите Воропаеву было 27 лет
Следователи допросили всех очевидцев, а также проверили врачей, оказывавших первую помощь.
"Фактически пациент с фамилией Воропаев в тот вечер в больницу не поступал, — отмечает источник. — Кроме того, Никита сам отказался от госпитализации, заверив, что чувствует себя нормально. В его гибели нет вины врачей. Это скорее ответственность друзей, которые не настояли на госпитализации. Но ответственность, конечно, моральная, а не уголовная".
Как сообщил РИА Новости друг погибшего Олег, в больнице, чтобы не возникло проблем на работе, Воропаева действительно записали под фамилией его приятеля и тезки Бочарова.
"Мы не догадывались, что у него очень серьезная травма головы, — подчеркивает молодой человек. — На мой взгляд, врачи отнеслись к своим обязанностям халатно, потому что отправили Никиту домой проспаться. Потом из больницы загадочно исчез журнал и записи с камер видеонаблюдения".
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Спортсмен и спасатель

Воропаева в Тамбове знали многие. Он профессионально занимался спортом — играл за местный клуб "Авангард", выступающий в Ночной хоккейной лиге. Также в команде областного ГУ ФСИН, где служил кинологом, принимал участие в различных соревнованиях по футболу.
"Никита был уравновешенным и спокойным, — вспоминает его друг Дмитрий. — Даже на льду, когда его провоцировали соперники, старался избегать драк. Возможно, в тот вечер сыграл свою роль алкоголь, хотя выпивал Воропаев крайне редко и всегда вел себя адекватно".
Друзья и родственники погибшего считают, что зачинщиком драки был Мордвинцев. "Никита знал его девушку, поэтому поздоровался, — объясняет Дмитрий. — Если и дернул за руку, то в шутку. Та закатила истерику, ее парень вмешался и пошел разбираться".
© Фото : предоставлено матерью погибшегоДмитрию Мордвинцеву грозит до 15 лет лишения свободы
Дмитрию Мордвинцеву грозит до 15 лет лишения свободы
© Фото : предоставлено матерью погибшего
Дмитрию Мордвинцеву грозит до 15 лет лишения свободы
По словам матери Мордвинцева (самому ему запрещено общаться с журналистами), он тоже не отличался буйным нравом и никаких проблем с законом не имел.
"Дима рос тихим ребенком, — отмечает она. — Сразу после армии поступил в училище МЧС, хотел стать спасателем. Но после инцидента его отчислили и заявили, что путь в госструктуры закрыт навсегда".

Жажда крови

"В материалах дела представлено две версии случившегося, — говорит РИА Новости адвокат потерпевшего Александр Савин. — Друзья Воропаева утверждают, что зачинщиком драки был Мордвинцев, противоположная сторона — наоборот. Впрочем, кто начал первый, не так уж принципиально. Гораздо важнее, что произошло дальше. По версии СК, когда молодые люди вышли на улицу, Дмитрий первым ударил Никиту. И он признал это на стадии следствия. А вот были действия умышленными или нет, решит суд".
Вероятно, представители обвиняемого будут настаивать на том, чтобы во время судебного заседания статью 111 переквалифицировали на 109 "Причинение смерти по неосторожности". Пока Мордвинцеву грозит до 15 лет лишения свободы, но если суд согласится с доводами его адвоката, максимальное наказание — до двух лет колонии.
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"Дима искренне переживает из-за случившегося, — заключает Татьяна. — Он действительно не хотел никого убивать. Это вышло случайно, а на месте Никиты легко мог оказаться мой сын. Мы извинились перед бабушкой, матерью и отцом погибшего, предлагали им помощь в организации похорон, а также деньги. Но они отказались".
По слова друзей погибшего, его родители настроены непримиримо и намерены добиваться для Мордвинцева самого сурового наказания.
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АвангардСледственный комитет России (СК РФ)Тамбовская областьРоссияТамбовПроисшествия
Популярные комментарии
Затеял драку и получил...упал пьяным с высоты своего роста, а пьяные падения всегда смертельная угроза...сколько промилле.....
19 февраля, 09:36
Андрей Туфиков
2201101
Я не знаю, куда попадают люди после смерти. Но я точно знаю, что он теперь не извинится перед мамой, не узнает была ли та девушка достойна всего этого, он не возьмет на руки новорожденного, он не увидит уже ничего, потому что его нет. В отличии от второго, который уже извинился, уже узнал, уже раскаялся, и.т.д.
19 февраля, 09:06
Илья А.
711107
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