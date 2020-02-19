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Миллиардер дал художнику три миллиона долларов на масштабный проект
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РИА Новости

Миллиардер дал художнику три миллиона долларов на масштабный проект

02:30 19.02.2020
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CC BY 2.0 / Arizona's Earth Science Photo Gallery / Roden CraterКратер Роден
Кратер Роден
CC BY 2.0 / Arizona's Earth Science Photo Gallery / Roden Crater
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Миллиардер Марк Пинкус, основатель компании-разработчика онлайн-игр, подарил три миллиона долларов художнику Джеймсу Тарреллу на завершение его масштабного "Кратера Родена" на севере штата Аризона в США, сообщает Los Angeles Times.
© AP Photo / Jim BryantСовременный американский художник Джеймс Таррелл возле макета кратера Роден
Современный американский художник Джеймс Таррелл возле макета кратера Роден
© AP Photo / Jim Bryant
Современный американский художник Джеймс Таррелл возле макета кратера Роден
Таррелл более сорока лет назад (в 1977 году) начал превращать потухший вулкан в обсерваторию. По задумке художника, в ней можно наблюдать за небесными светилами "невооруженным глазом". Он считает, проект уже близок к завершению и откроется для публики в ближайшие пять лет.
О пожертвовании Пинкуса объявил исполнительный директор галереи Pace Марк Глимчер на стенде с новыми работами художника на ярмарке искусств Фриз в Лос-Анджелесе .
© Фото : James Turrell/Skystone FoundationМакет одного из пространств проекта "Кратер Родена" художника Джеймса Таррелла
Макет одного из пространств проекта Кратер Родена художника Джеймса Таррелла
© Фото : James Turrell/Skystone Foundation
Макет одного из пространств проекта "Кратер Родена" художника Джеймса Таррелла
Сам Таррелл при этом не присутствовал, но отправил письмо газете The Times: "Поддержка Марка пришла очень вовремя. Проект переживает сейчас непростые времена. Его средства станут толчком для дальнейшего развития".
Объявлен сбор средств не только на завершение, но и поддержание нового объекта в функциональном состоянии. Сам художник проводит по нему экскурсии за 6500 долларов с человека. Университет в Аризоне пообещал помочь Тарреллу собрать 200 миллионов долларов. В прошлом году Канье Уэст пожертвовал ему 10 миллионов.
Пинкус посетил "Кратер Родена" неделю назад и его сильно впечатлило то, что в этом проекте встречаются наука, природа и искусство: "Очень многие вещи меня сильно радуют. Мне кажется, что кратер похож на современную пирамиду. Амбиции и масштабность говорят о том, что много поколений спустя люди будут его пользоваться им и удивляться".
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