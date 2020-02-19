Миллиардер дал художнику три миллиона долларов на масштабный проект

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Миллиардер Марк Пинкус, основатель компании-разработчика онлайн-игр, подарил три миллиона долларов художнику Джеймсу Тарреллу на завершение его масштабного "Кратера Родена" на севере штата Аризона в США, сообщает Los Angeles Times.
© AP Photo / Jim BryantСовременный американский художник Джеймс Таррелл возле макета кратера Роден
© AP Photo / Jim Bryant
Современный американский художник Джеймс Таррелл возле макета кратера Роден
Таррелл более сорока лет назад (в 1977 году) начал превращать потухший вулкан в обсерваторию. По задумке художника, в ней можно наблюдать за небесными светилами "невооруженным глазом". Он считает, проект уже близок к завершению и откроется для публики в ближайшие пять лет.
О пожертвовании Пинкуса объявил исполнительный директор галереи Pace Марк Глимчер на стенде с новыми работами художника на ярмарке искусств Фриз в Лос-Анджелесе .
© Фото : James Turrell/Skystone FoundationМакет одного из пространств проекта "Кратер Родена" художника Джеймса Таррелла
Макет одного из пространств проекта "Кратер Родена" художника Джеймса Таррелла
Сам Таррелл при этом не присутствовал, но отправил письмо газете The Times: "Поддержка Марка пришла очень вовремя. Проект переживает сейчас непростые времена. Его средства станут толчком для дальнейшего развития".
Объявлен сбор средств не только на завершение, но и поддержание нового объекта в функциональном состоянии. Сам художник проводит по нему экскурсии за 6500 долларов с человека. Университет в Аризоне пообещал помочь Тарреллу собрать 200 миллионов долларов. В прошлом году Канье Уэст пожертвовал ему 10 миллионов.
Пинкус посетил "Кратер Родена" неделю назад и его сильно впечатлило то, что в этом проекте встречаются наука, природа и искусство: "Очень многие вещи меня сильно радуют. Мне кажется, что кратер похож на современную пирамиду. Амбиции и масштабность говорят о том, что много поколений спустя люди будут его пользоваться им и удивляться".