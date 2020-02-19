Миллиардер дал художнику три миллиона долларов на масштабный проект

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Миллиардер Марк Пинкус, основатель компании-разработчика онлайн-игр, подарил три миллиона долларов художнику Джеймсу Тарреллу на завершение его масштабного "Кратера Родена" на севере штата Аризона в США, . Миллиардер Марк Пинкус, основатель компании-разработчика онлайн-игр, подарил три миллиона долларов художнику Джеймсу Тарреллу на завершение его масштабного "Кратера Родена" на севере штата Аризона в США, сообщает Los Angeles Times.

© AP Photo / Jim Bryant Современный американский художник Джеймс Таррелл возле макета кратера Роден © AP Photo / Jim Bryant Современный американский художник Джеймс Таррелл возле макета кратера Роден

Таррелл более сорока лет назад (в 1977 году) начал превращать потухший вулкан в обсерваторию. По задумке художника, в ней можно наблюдать за небесными светилами "невооруженным глазом". Он считает, проект уже близок к завершению и откроется для публики в ближайшие пять лет.

О пожертвовании Пинкуса объявил исполнительный директор галереи Pace Марк Глимчер на стенде с новыми работами художника на ярмарке искусств Фриз в Лос-Анджелесе .

Сам Таррелл при этом не присутствовал, но отправил письмо газете The Times: "Поддержка Марка пришла очень вовремя. Проект переживает сейчас непростые времена. Его средства станут толчком для дальнейшего развития".

Объявлен сбор средств не только на завершение, но и поддержание нового объекта в функциональном состоянии. Сам художник проводит по нему экскурсии за 6500 долларов с человека. Университет в Аризоне пообещал помочь Тарреллу собрать 200 миллионов долларов. В прошлом году Канье Уэст пожертвовал ему 10 миллионов.