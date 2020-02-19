Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Как вы это делаете?!
Наталья Лосева разговаривает с людьми, которые действуют. Гости подкаста не боятся совершать поступки, порою неоднозначные. Принимать непростые решения и брать на себя ответственность там, где другие не смогли.
2020-02-19T12:01+0300
https://ria.ru/20200219/1564874822.html
Как вы это делаете: лучший пилот века Светлана Капанина
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564957698_0:3:640:363_1036x0_80_0_0_907aeea72d05f6d2958e32dfbbfb1aa0.jpg
РИА Новости

Как вы это делаете: лучший пилот века Светлана Капанина

12:00 19.02.2020 (обновлено: 12:01 19.02.2020)
1823
Как вы это делаете?!
Как вы это делаете: лучший пилот века Светлана Капанина
12:00
Мечтала просто прыгнуть с парашютом, а стала самым титулованным пилотом в мировой спортивной авиации. В новом эпизоде "Как вы это делаете?!" Светлана Капанина рассказывает, почему российские спортсмены одалживают у иностранных соперников самолёты для тренировок, нужно ли стране "авиационное такси" и как себя чувствуют женщины в самолётном спорте.
Что значит "Лучший пилот столетия"? Почему она не согласилась работать в гражданской авиации? Как она беременная исполняла фигуры высшего пилотажа? И можно ли прокатиться с ней в качестве пассажира?
Отвечает семикратная абсолютная чемпионка мира в женском зачёте по самолётному спорту Светлана Капанина:
00:53 "Лучший пилот столетия": сколько времени нужно, чтобы её догнать
02:27 Российская школа пилотов: почему в спортивной авиации всё меньше женщин
04:30 "С силой 500 кг тебя пытаются выбросить из самолёта": зачем пилотам физподготовка
05:37 "Мечтала прыгнуть с парашютом": как она из спортивной гимнастки стала пилотом
10:49 Поиск спонсоров и арендованные самолёты — о материальной стороне вопроса
13:02 "Практика показала, что не вредно": о полётах на пятом месяце беременности
15:20 Опасные полёты: почему американцы чаще "хулиганят"
17:47 Про полёт "на ноже" через "Райские ворота"
20:57 Зависть и полусемейные отношения: как мужчины относятся к "пилотессам"
21:49 О (не)равенстве мужчин и женщин в спорте
24:17 "Хватит бочки крутить, пора деньги зарабатывать": почему она не пошла в гражданскую авиацию
27:16 "Авиационное такси". Как будем делить небо в будущем
29:15 Патриотическое воспитание: что значит быть доверенным лицом кандидата в президенты
30:36 "Прокатить Владимира Владимировича": что должно произойти, чтобы самолётный спорт стал популярным
32:17 16-73: в каком возрасте можно летать?
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по средам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Эпизод монтировал Андрей Темнов
Помогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
121001
Обсудить 0
Как вы это делаете?!Подкаст
Рекомендуем
Офис компании Microsoft под Парижем, Франция
Microsoft признала обновление Windows 10 опасным
Смартфон
Названы опасные для скачивания приложения
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф на Московском финансовом форуме
Греф назвал одну из главных проблем "старых компаний"
Печь крематория
Сотрудница крематория рассказала о странных случаях на работе
Орландо Блум на благотворительном ужине Шона Паркера в поддержку благотворительного фонда The Parker Foundation в Лос-Анджелесе
Орландо Блум сделал татуировку с именем сына с ошибкой
Владимир Теплов
"Держал рабов, обращался как со скотом": кто убил бизнесмена в тайге
Турецкая военная техника в провинции Идлиб
В Кремле прокомментировали ситуацию в Идлибе
Здание Центрального банка РФ в Москве
Центробанк объявил о победе над скиммингом в России
Строительная площадка компании ЮКОС на нефтяном месторождении
Россия проиграла спор с акционерами ЮКОСа на $50 млрд
Виды Перми
Власти отказались назвать новую транспортную карту "Пермская езда"
Президент России Владимир Путин и помощник президента РФ Владислав Сурков
В Кремле прокомментировали отставку Суркова
Президент США Дональд Трамп
"Трамп в бешенстве": США попробуют добить главного противника
Танки турецкой армии в провинции Идлиб
Эрдоган пригрозил новой операцией в Идлибе
Вид на Берлин
Ленобласть намерена расширить присутствие на немецком рынке
Цветы на двигателе лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний, потерпевшего крушение в районе города Шахтерск Донецкой области
Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:51Ученые впервые обнаружили молекулярный кислород в другой галактике
14:50Константин Богомолов завершил съемки сериала про "ангарского маньяка"
14:50"Россия 24" запускает проект "Помним каждого" в год 75-летия Победы
14:50Командира подразделения ВСУ обвинили в убийстве подчиненного
14:49Путин пообщался с жителями Петербурга
14:46Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в конце февраля
14:46В Москве задержали семерых исламистов из "Таблиги Джамаат"*
14:45ЦБ разъяснил, когда банкам не следует брать повышенные комиссии
14:43Среди новых заболевших коронавирусом на лайнере в Японии нет россиян
14:43Госдума поддержала проект о допустимом весе посылок для заключенных
14:40Попова назвала работников санатория "Градостроитель" в Тюмени героями
14:38Китай заявил о возможности передачи коронавируса через аэрозоль
14:38В Сочи при пожаре в жилом доме пострадал один человек
14:38СК в Приморье поощрил девочку, которая спасла брата из горящего дома
14:37Во Владивостоке локализовали пожар на складе с овощами
14:36Попова поблагодарила санаторий в Тюмени за организацию карантина
14:36В ЛНР призвали ОБСЕ дать объективную оценку обстрелам со стороны ВСУ
14:35Жителя Чувашии, угрожавшего полицейскому топором, осудили условно
14:35На Урале вернули на доследование дело о посылке с лекарствами из ЕС
14:34Минтранс может запретить слушать музыку в транспорте без наушников
Лента новостейМолния