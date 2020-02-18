Территорию около шоссе Энтузиастов в Москве благоустроят в 2020 году

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Комплекс городского хозяйства Москвы благоустроит территории около шоссе Энтузиастов в 2020 году, сообщает пресс-служба ведомства.

"В текущем году специалистами Комплекса городского хозяйства запланированы масштабные работы по комплексному благоустройству магистрали от Андроньевской площади до МКАД. Работы пройдут на бульваре Энтузиастов, улице Сергия Радонежского и шоссе Энтузиастов" - цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Заммэра также отметил, что при создании концепции благоустройства был проведен комплексный анализ территории, в том числе основных транспортных и пассажирских потоков, а также возможностей их оптимизации для создания более комфортной и безопасной среды.

Отмечается, что большое внимание планируется уделить зонам, прилегающим к остановкам общественного транспорта. Там будут организованы городские мини-площади: к остановкам сделают удобные подходы, старое покрытие тротуаров заменят, установят фонари и уличные торшеры, которые обеспечат дополнительное освещение пешеходных зон.

"Преобразятся территории вблизи станций метро "Римская", "Площадь Ильича" и "Шоссе Энтузиастов". Здесь планируется заменить существующее покрытие на гранитное мощение. Причем переход цвета плитки от более темного у выходов из метро к более светлому будет служить для горожан своеобразной навигацией. Новые фонари сделают территорию комфортнее и безопаснее", - приводятся слова Бирюкова.

Он также отметил, что благоустроят и переход со станций метро "Римская" и "Площадь Ильича" на станцию МЦД-2 "Москва-Товарная", а со станции метро "Шоссе Энтузиастов" - на одноименную станцию МЦК.

Кроме того, отмечается, что в рамках работ благоустроят и сквер около выхода из станции метро "Площадь Ильича": там появятся пешеходные дорожки, новые фонари, лавочки и урны. В сквере разобьют газон, существующие зеленые насаждения сохранят. Благоустройство затронет и улицу Сергия Радонежского.