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Территорию около шоссе Энтузиастов в Москве благоустроят в 2020 году
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РИА Новости

Территорию около шоссе Энтузиастов в Москве благоустроят в 2020 году

12:59 18.02.2020 (обновлено: 11:02 19.02.2020)
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкШоссе Энтузиастов
Шоссе Энтузиастов
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Шоссе Энтузиастов. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы благоустроит территории около шоссе Энтузиастов в 2020 году, сообщает пресс-служба ведомства.
"В текущем году специалистами Комплекса городского хозяйства запланированы масштабные работы по комплексному благоустройству магистрали от Андроньевской площади до МКАД. Работы пройдут на бульваре Энтузиастов, улице Сергия Радонежского и шоссе Энтузиастов" - цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
Заммэра также отметил, что при создании концепции благоустройства был проведен комплексный анализ территории, в том числе основных транспортных и пассажирских потоков, а также возможностей их оптимизации для создания более комфортной и безопасной среды.
Отмечается, что большое внимание планируется уделить зонам, прилегающим к остановкам общественного транспорта. Там будут организованы городские мини-площади: к остановкам сделают удобные подходы, старое покрытие тротуаров заменят, установят фонари и уличные торшеры, которые обеспечат дополнительное освещение пешеходных зон.
"Преобразятся территории вблизи станций метро "Римская", "Площадь Ильича" и "Шоссе Энтузиастов". Здесь планируется заменить существующее покрытие на гранитное мощение. Причем переход цвета плитки от более темного у выходов из метро к более светлому будет служить для горожан своеобразной навигацией. Новые фонари сделают территорию комфортнее и безопаснее", - приводятся слова Бирюкова.
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Он также отметил, что благоустроят и переход со станций метро "Римская" и "Площадь Ильича" на станцию МЦД-2 "Москва-Товарная", а со станции метро "Шоссе Энтузиастов" - на одноименную станцию МЦК.
Кроме того, отмечается, что в рамках работ благоустроят и сквер около выхода из станции метро "Площадь Ильича": там появятся пешеходные дорожки, новые фонари, лавочки и урны. В сквере разобьют газон, существующие зеленые насаждения сохранят. Благоустройство затронет и улицу Сергия Радонежского.
"По улице Сергия Радонежского планируется пустить трамвай. Для этого будет создана трамвайная линия, которая соединится с уже существующей на шоссе Энтузиастов" - сообщил Бирюков.
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Московское центральное кольцо (МЦК)Сергий РадонежскийПетр БирюковМоскваОбщество
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