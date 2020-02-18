Косачев: санкции США не заставят Россию прекратить поддержку Венесуэлы

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: "Ливадийский форум за 100 часов до старта" в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 31 мая 2019

Минфин США внес в санкционный список базирующуюся в Швейцарии компанию Rosneft Trading и председателя ее совета директоров Дидье Касимиро за то, что те выступали посредниками при продаже и транспортировке венесуэльской нефти.

"По сути это санкции за препятствование вмешательству США в дела другого государства: никто не смеет вставать на пути Вашингтона к его очередной жертве", - написал сенатор в Facebook

По его словам, это поведение даже не мирового жандарма, а "глобального хулигана, грубо использующего свою экономическую силу в политических интересах".

"Разумеется, никакие обоснования этому экономическому хамству мы принимать не будем, и считаем это очередным недружественным актом в гибридной войне США не только против Венесуэлы, но и против России, как и против всей свободной мировой торговли", - подчеркнул Косачев.

Сенатор отметил, что в этой войне победителя не будет по определению, поскольку "теряя Россию как партнера и подрывая свободу рынка, США теряют и репутацию ответственного международного игрока".

Санкциями уже бьют "по площадям", и это значит, что с американским бизнесом все более рискованно иметь дело кому угодно: в любой момент американский минфин или законодатели могут придумать предлог для очередных репрессалий, считает Косачев.

"Другим странам надежнее торговать друг с другом, чем связываться с непредсказуемой американской машиной санкций, которую опять не устраивает политический строй в очередной стране", - отметил законодатель.

"Разумеется, подчиняться не будем, а Венесуэлу поддержим", - подчеркнул Косачев.

Он отметил, что "США обокрали эту страну уже на более чем 100 миллиардов долларов и иезуитски обвиняют в бедствиях" президента Николаса Мадуро.