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Путин подписал закон, упрощающий расследование оборота порнографии
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РИА Новости

Путин подписал закон, упрощающий расследование оборота порнографии

23:42 18.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время интервью газете "Il Corriere della Sera"
Президент России Владимир Путин во время интервью газете Il Corriere della Sera
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, которым предлагается упростить расследование по делам об обороте порнографических материалов, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Изменения вносятся в статьи 150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
В соответствии с проектом, такие дела предлагается передавать сразу следователям органов внутренних дел, а не дознавателям, что позволит вести предварительное следствие по таким делам и проводить соответствующие экспертизы в срок.
"Сложности в своевременном установлении лиц, совершающих данные преступления, обусловлены отсутствием правовых оснований для проведения оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан, что фактически исключает возможность их раскрытия по "горячим следам" и, как следствие, приводит к тому, что значительная часть преступлений остается нераскрытой", - сообщалось в пояснительной записке.
В пояснительной записке отмечается, что передача дел следователям МВД зачастую обусловлена невозможностью окончания нетрадиционных судебных экспертиз в установленные сроки из-за нехватки полномочий у дознавателей.
"В этой связи законопроектом предлагается отнести преступления, предусмотренные частью третьей статьи 242 УК, к подследственности следователей органов внутренних дел Российской Федерации", - говорится в документе.
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