Путин подписал закон, упрощающий расследование оборота порнографии

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин подписал закон, которым предлагается упростить расследование по делам об обороте порнографических материалов, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения вносятся в статьи 150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с проектом, такие дела предлагается передавать сразу следователям органов внутренних дел, а не дознавателям, что позволит вести предварительное следствие по таким делам и проводить соответствующие экспертизы в срок.

"Сложности в своевременном установлении лиц, совершающих данные преступления, обусловлены отсутствием правовых оснований для проведения оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан, что фактически исключает возможность их раскрытия по "горячим следам" и, как следствие, приводит к тому, что значительная часть преступлений остается нераскрытой", - сообщалось в пояснительной записке.

В пояснительной записке отмечается, что передача дел следователям МВД зачастую обусловлена невозможностью окончания нетрадиционных судебных экспертиз в установленные сроки из-за нехватки полномочий у дознавателей.