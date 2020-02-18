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2020-02-18T23:48+0300
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Павленский заявил, что не жалеет о распространении интимных видео
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РИА Новости

Павленский заявил, что не жалеет о распространении интимных видео

23:40 18.02.2020 (обновлено: 23:48 18.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПетр Павленский
Петр Павленский
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
ПАРИЖ, 18 фев - РИА Новости, Людмила Орищенко. Художник-акционист Пётр Павленский, которому предъявлены обвинения по делу о распространении интимных видео, заявил, что не жалеет о произошедшем и не боится лишиться политического убежища во Франции.
"Конечно, я рад, что сделал это", — сказал журналистам Павленский, который в 2017 году получил во Франции политическое убежище.
Он сказал, что собирается продолжать свой проект, однако не стал уточнять, кто из французских политиков может попасть на его сайт.
Между прочим
О чем молчит Павленский: против ханжества за деньги или за идею?
17 февраля, 19:33
Отвечая на вопрос, не боится ли он потерять статус беженца во Франции, Павленский кратко сказал: "Нет".
При этом он выразил сожаление тем, что во Франции нет "никакой свободы слова нет".
"Если я ничего не могу сделать против большой лжи, это огромное лицемерие", — добавил он.
Павленский также прокомментировал версию о том, что является "агентом Кремля".
"Это то же самое, когда меня обвиняли в том, что я преступник, когда меня обвиняли в том, что я сумасшедший. Когда что-то мешает или что-то кому-то не нравится, начинаются оскорбления. По большому счёту это можно считать как попытку оскорбить. Этим проще всего все объяснить. Можно объяснить все или тем, что человек сумасшедший, назвав все безумием. Наверное, сейчас это не хотят делать. Можно объяснить тем, что он преступник. Наверное, сейчас это тоже не очень подходит. Сейчас решили все объяснить тем, что я агент ФСБ, да?" - сказал он.
Художник Петр Павленский
17 февраля, 17:31
СМИ: Павленский отказался от предоставленных ему адвокатов во Франции
Павленский также признался в любви своей подруге Александре де Таддео.
"Да, я люблю Александру, это моя любовь", - сказал он.
При этом он отметил, что не может поехать к ней, потому что им запрещено видеться.
Ранее прокуратура Парижа открыла досудебное производство в отношении Павленского и его подруги Александры де Таддео в рамках расследования "вмешательства в частную жизнь" и "распространения без разрешения видео сексуального характера, на котором якобы запечатлен экс-кандидат в мэры Парижа Бенджамин Гриво.
Слышали новость?
Художник Павленский - новый агент Кремля? Париж ищет русский след
17 февраля, 18:04
Во вторник вечером его отпустили на свободу и поместили под судебный контроль. Такая же мера пресечения была выбрана для его подруги Александры де Таддео, которая также фигурирует в деле о распространении интимных видео с якобы бывшим кандидатом на пост мэра Парижа Бенжаменом Гриво.
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Петр ПавленскийФранцияПарижВ мире
Популярные комментарии
С Павленским жизнь во Франции стала намного веселей и интереснее. Может, вы у нас и всех других фриков заберёте? Нам не жалко.
19 февраля, 05:38
АКАНДРЕЙ КОННИН
730000
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