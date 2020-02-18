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Трамп выступил против запрета на продажу авиадвигателей Китаю
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РИА Новости

Трамп выступил против запрета на продажу авиадвигателей Китаю

23:37 18.02.2020
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© REUTERS / Joshua RobertsПрезидент США Дональд Трамп во время совместной с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп во время совместной с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху пресс-конференции в Вашингтоне
© REUTERS / Joshua Roberts
ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выступил во вторник против запрета на продажу американских авиадвигателей Китаю.
"Мы не хотим, чтобы с нами было невозможно вести бизнес. Это будет означать только то, что заказы уйдут куда-то еще. В качестве примера: я хочу, чтобы Китай покупал наши авиадвигатели, лучшие в мире", - написал Трамп в Twitter.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что администрация Трампа изучает возможный запрет на поставки Китаю двигателей, разрабатываемых при участии концерна General Electric и французской Safran. Предполагалось, что двигатели будут использоваться для китайских авиалайнеров Comac, которые могут в перспективе конкурировать с американским производителем Boeing. По сообщениям газеты, американская администрация обеспокоена тем, что китайские инженеры скопируют двигатели.
США и КНР ведут торговые переговоры. Первая часть торговой сделки между двумя странами вступила в силу в январе, но разногласия сохраняются. США заявляют, что в рамках переговоров необходимо разрешить вопрос о краже интеллектуальной собственности в КНР.
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