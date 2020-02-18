Трамп выступил против запрета на продажу авиадвигателей Китаю

"Мы не хотим, чтобы с нами было невозможно вести бизнес. Это будет означать только то, что заказы уйдут куда-то еще. В качестве примера: я хочу, чтобы Китай покупал наши авиадвигатели, лучшие в мире", - написал Трамп в Twitter.