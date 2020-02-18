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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2020-02-18T23:35+0300
https://ria.ru/20200218/1564946151.html
Венесуэла включит санкции против Rosneft Trading в жалобу в МУС
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РИА Новости

Венесуэла включит санкции против Rosneft Trading в жалобу в МУС

23:35 18.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
БУЭНОС-АЙРЕС, 18 фев - РИС Новости. Каракас включит санкции против Rosneft Trading в жалобу, поданную ранее в Международный уголовный суд в отношении США, сообщил глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса.
США ввели ранее санкции против подразделения "Роснефти" Rosneft Trading и ее руководителя Дидье Касимиро за торговлю нефтью с Венесуэлой. По заявлению американских властей, на Rosneft Trading приходится подавляющее большинство нефти, которую продают власти Венесуэлы.
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"Эти меры против компании Rosneft Trading нарушают свободу торговли и предпринимательства. Включим эти действия в нашу жалобу против США в Международный уголовный суд", - написал Арреаса в Twitter.
Венесуэла ранее подала жалобу в Гаагский трибунал на ограничения, которые США вводят в отношении страны с 2014 года.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеМИД ВенесуэлыХорхе АрреасаВенесуэлаСШАВ мире
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