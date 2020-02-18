В ООН выразили обеспокоенность нарушением перемирия в Донбассе

ВАШИНГТОН, 18 фев – РИА Новости. Заместитель генерального секретаря Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло выразила во вторник крайнюю обеспокоенность обострением ситуации в Донбассе

Во вторник ополченцы самопровозглашенной Луганской народной республики и украинские силовики обвинили друг друга в обстрелах в Донбассе, обе стороны утверждают, что противник использует запрещенное минскими соглашениями тяжелое вооружение. При этом украинские силовики заявляют о боестолкновении у линии соприкосновения. В ЛНР в свою очередь сообщали, что силовики пытались проникнуть на позиции Народной милиции, однако подорвались на минном поле.

"Сегодняшние тревожные сообщения о серьезных нарушениях режима прекращения огня по всей линии соприкосновения вблизи (поселка) Золотого, включая предполагаемое применение тяжелых вооружений, вызывают глубокую озабоченность и служат четким напоминанием о том, что в отсутствие устойчивой политической воли существует весьма реальная опасность отступления (от договоренностей по перемирию) и дальнейшего насилия", - заявила Ди Карло, выступая на заседании СБ ООН.

Она также призвала прекратить атаки на гражданских лиц в зоне конфликта и обеспечить туда беспрепятственный доступ для сотрудников гуманитарных миссий.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.