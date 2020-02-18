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В ООН выразили обеспокоенность нарушением перемирия в Донбассе
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РИА Новости

В ООН выразили обеспокоенность нарушением перемирия в Донбассе

23:27 18.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазведение сил в Донбассе
Разведение сил в Донбассе
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 18 фев – РИА Новости. Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло выразила во вторник крайнюю обеспокоенность обострением ситуации в Донбассе.
Во вторник ополченцы самопровозглашенной Луганской народной республики и украинские силовики обвинили друг друга в обстрелах в Донбассе, обе стороны утверждают, что противник использует запрещенное минскими соглашениями тяжелое вооружение. При этом украинские силовики заявляют о боестолкновении у линии соприкосновения. В ЛНР в свою очередь сообщали, что силовики пытались проникнуть на позиции Народной милиции, однако подорвались на минном поле.
"Сегодняшние тревожные сообщения о серьезных нарушениях режима прекращения огня по всей линии соприкосновения вблизи (поселка) Золотого, включая предполагаемое применение тяжелых вооружений, вызывают глубокую озабоченность и служат четким напоминанием о том, что в отсутствие устойчивой политической воли существует весьма реальная опасность отступления (от договоренностей по перемирию) и дальнейшего насилия", - заявила Ди Карло, выступая на заседании СБ ООН.
Она также призвала прекратить атаки на гражданских лиц в зоне конфликта и обеспечить туда беспрепятственный доступ для сотрудников гуманитарных миссий.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
В Минске 12 февраля 2015 года прошли многочасовые переговоры лидеров стран "нормандской четверки". Тогда же состоялась встреча контактной группы по урегулированию ситуации на Украине. По итогам встреч был принят комплекс мер по выполнению минских соглашений. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривает, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассСовет Безопасности ООНООНВ мире
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