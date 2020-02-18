Коронавирус нашли у мужа россиянки с круизного судна Diamond Princess

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Коронавирус диагностирован у мужа россиянки с круизного судна Коронавирус диагностирован у мужа россиянки с круизного судна Diamond Princess , у которой ранее предполагали наличие вируса, сообщило посольство России в Японии в своем Twitter . Женщина с учетом высокого риска инфицирования госпитализирована в одну из больниц префектуры Канагава. Таким образом, сейчас среди россиян на судне по-прежнему один случай заражения коронавирусом

Согласно сообщению, японская сторона уточнила информацию об инфицированных россиянах - пассажирах с Diamond Princess.

"Согласно полученным нами пояснениям, вирус диагностирован у супруга россиянки, у которой предполагали наличие covid-19 по состоянию на 17 февраля... В настоящее время он находится в специализированном медучреждении префектуры Аити. Течение болезни – без симптомов, чувствует себя нормально. Его супруга с учетом высокого риска инфицирования госпитализирована в одну из больниц префектуры Канагава", - говорится в сообщении.

Всего на борту Diamond Princess, который стоит в порту Йокогамы к югу от Токио, находились 3700 пассажиров и членов экипажа, в том числе 24 гражданина России. В результате тестов на борту судна коронавирус выявили у 542 человек, в том числе у 254 человек без симптомов.

Ранее в посольстве РФ в Токио РИА Новости сообщили, что россияне начнут сходить с карантинного судна Diamond Princess в Японии уже в среду, часть их них может в тот же день вылететь на родину.

Как сообщалось ранее, 19 февраля заканчивается срок карантина, введенного на круизном лайнере две недели назад из-за распространения коронавируса . Ожидается, что к 21 февраля пассажиры Diamond Princess сойдут на берег.