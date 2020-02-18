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Коронавирус нашли у мужа россиянки с круизного судна Diamond Princess
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РИА Новости

Коронавирус нашли у мужа россиянки с круизного судна Diamond Princess

18:15 18.02.2020 (обновлено: 23:19 18.02.2020)
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© AP Photo / Koji SasaharaКруизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама
Круизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама
© AP Photo / Koji Sasahara
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Коронавирус диагностирован у мужа россиянки с круизного судна Diamond Princess, у которой ранее предполагали наличие вируса, сообщило посольство России в Японии в своем Twitter. Женщина с учетом высокого риска инфицирования госпитализирована в одну из больниц префектуры Канагава. Таким образом, сейчас среди россиян на судне по-прежнему один случай заражения коронавирусом.
Согласно сообщению, японская сторона уточнила информацию об инфицированных россиянах - пассажирах с Diamond Princess.
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"Согласно полученным нами пояснениям, вирус диагностирован у супруга россиянки, у которой предполагали наличие covid-19 по состоянию на 17 февраля... В настоящее время он находится в специализированном медучреждении префектуры Аити. Течение болезни – без симптомов, чувствует себя нормально. Его супруга с учетом высокого риска инфицирования госпитализирована в одну из больниц префектуры Канагава", - говорится в сообщении.
Всего на борту Diamond Princess, который стоит в порту Йокогамы к югу от Токио, находились 3700 пассажиров и членов экипажа, в том числе 24 гражданина России. В результате тестов на борту судна коронавирус выявили у 542 человек, в том числе у 254 человек без симптомов.
Ранее в посольстве РФ в Токио РИА Новости сообщили, что россияне начнут сходить с карантинного судна Diamond Princess в Японии уже в среду, часть их них может в тот же день вылететь на родину.
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Как сообщалось ранее, 19 февраля заканчивается срок карантина, введенного на круизном лайнере две недели назад из-за распространения коронавируса. Ожидается, что к 21 февраля пассажиры Diamond Princess сойдут на берег.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 72,4 тысячи человек, скончались более 1,8 тысячи человек, излечились 12,5 тысячи. За пределами Китая заразились почти 700 человек, включая два случая в России.
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Diamond PrincessРаспространение нового коронавирусаВОЗЯпонияУханьВ мире
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