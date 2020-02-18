Путин упразднил избыточные процедуры по лицензированию авиаперевозок

В соответствии с действующим законодательством, чтобы выполнять воздушные перевозки, юридическое лицо должно получить в Росавиации лицензию, предварительно получив там же сертификат эксплуатанта. При этом сертификат сам по себе является разрешительным документом для перевозок и фактически подтверждает соответствие перевозчика лицензионным требованиям.