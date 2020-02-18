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Путин упразднил избыточные процедуры по лицензированию авиаперевозок
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РИА Новости

Путин упразднил избыточные процедуры по лицензированию авиаперевозок

23:09 18.02.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСтенд федерального агентства воздушного транспорта
Стенд федерального агентства воздушного транспорта
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому авиакомпаниям больше не нужно будет после выдачи в Росавиации сертификата эксплуатанта получать еще и лицензию для выполнения воздушных перевозок. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В соответствии с действующим законодательством, чтобы выполнять воздушные перевозки, юридическое лицо должно получить в Росавиации лицензию, предварительно получив там же сертификат эксплуатанта. При этом сертификат сам по себе является разрешительным документом для перевозок и фактически подтверждает соответствие перевозчика лицензионным требованиям.
Самолет авиакомпании Finair
4 января 2019, 19:46Туризм
Названа самая безопасная авиакомпания в мире
Закон устраняет дублирование процедур сертификации авиаперевозчиков процедурами лицензирования их основной деятельности и снять избыточную административную нагрузку с субъектов воздушного транспорта, осуществляющих перевозки воздушным транспортом пассажиров и грузов.
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Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Владимир ПутинРоссияЭкономика
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